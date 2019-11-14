ВГТУ готов создать обсерваторию рынка труда

15 ноября 2019, 8:20

Витебский государственный технологический университет предлагает создать обсерваторию рынка труда для прогнозирования потребности экономики в профессиональных навыках. Об этом сообщила проректор по научной работе университета, доктор экономических наук, профессор Елена Ванкевич в Витебске на международной научно-технической конференции "Инновационные технологии в текстильной и легкой промышленности".

Основной задачей такой структуры станет постоянный мониторинг рынка труда, анализ информации и прогнозирование потребности в кадрах и компетенциях. Обсерватория будет вычислять, по каким направлениям будет расти или сокращаться число вакансий, составлять прогнозы в разрезе видов экономической деятельности и профессионально-квалификационных норм, формировать панорамы перспективных навыков. Такие прогнозы необходимы из-за постоянного дефицита специалистов одних профессий при избытке других. Причем, как отметила Елена Ванкевич, речь идет не о дефиците людей, а о том, что у них отсутствуют профессиональные навыки, которые хотел бы видеть наниматель.

Предполагается, что обсерватория будет создавать разнообразные информационно-аналитические продукты, которые смогут использоваться как основа для принятия решений не только государственными органами, учреждениями образования и предприятиями, но и гражданами при выборе карьеры, получении образования и повышении квалификации.

Так, например, обсерватория сможет отслеживать трудоустройство выпускников учебных заведений. В таком исследовании учитывается множество микроданных: востребованные навыки, уровень зарплаты, карьерное продвижение и т.п. Подобный инструмент позволяет специалистам выстраивать модели продвижения на рынке труда, а учебным заведениям - корректировать учебные планы.

"Такую обсерваторию мы готовы создать на базе ВГТУ и обкатать ее работу на одной отрасли, например, легкой промышленности, с учетом передового мирового опыта", - отметила Елена Ванкевич.

В международной научно-технической конференции в Витебском государственном технологическом университете участвуют исследователи из России, Узбекистана, Украины, Литвы, Германии, а также представители вузов и специалисты ведущих предприятий Беларуси. На конференции представлено для обсуждения более 160 докладов по таким направлениям, как производство текстильных материалов, одежды и обуви, дизайн и мода, химические технологии и экологические проблемы производства, экономика и управление на предприятиях.

Источник: БЕЛТА.