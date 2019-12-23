В Минтруда рассказали, кто может рассчитывать на увеличение пособий по безработице в первую очередь

23 декабря 2019, 8:54

В Министерстве труда и соцзащиты не первый год обсуждается вопрос об увеличении размера пособий по безработице. В интервью телеканалу "Беларусь 1" министр Ирина Костевич рассказала о том, какие категории граждан могут рассчитывать на это в первую очередь.

"Сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений в закон о занятости. Мы выходим с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным с территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория - это люди в возрасте "50+", которым действительно сложно конкурировать на рынке труда", - сказала Ирина Костевич. Она отметила, что сегодня люди старше 50 лет ищут работу в среднем одиннадцать месяцев. Это достаточно большой срок, считает министр, поэтому надо финансово поддержать этих людей.

Что касается ситуации на рынке труда в Беларуси, то она, по словам Ирины Костевич, является достаточно стабильной. "По методологии Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,9 %. По международным стандартам это достаточно низкий уровень. Если говорить об уровне занятости, то он растет и составляет среди лиц трудоспособного возраста почти 84 %", - отметила министр.

Растет также количество создаваемых рабочих мест. Лидирует здесь сфера услуг (в структуре новых рабочих мест на нее приходится порядка 70 % от общего числа). Также министр констатировала рост спроса на рабочую силу. К слову, Минтруда определило себе в качестве задачи на следующий год больше работать с теми нанимателями, у которых большое количество вакансий. "Может, это будут какие-то определенные программы, пакеты по подбору кадров конкретным предприятиям для трудоустройства", - сказала Ирина Костевич.

Не обошли стороной в интервью и тему увеличения пенсионного возраста. У министра спросили, просчитывался ли экономический эффект от уже состоявшегося повышения.

Ирина Костевич, обратила внимание на то, что повышение пенсионного возраста на фоне старения населения - это, прежде всего, возможность удержать количество людей трудоспособного возраста.

"Это стабилизация ситуации с самим Фондом (не сокращение его доходной части) и, конечно же, смягчение дефицита рабочей силы на рынке труда", - пояснила министр. Повышение пенсионного возраста, по ее словам, позволяет ежегодно осуществлять повышение пенсий. "Если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия за ноябрь (по возрасту) составила 446 руб. Она увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 50 руб. Если говорить в процентах, то темп роста составил больше 113 %", - отметила Ирина Костевич.

Источник: БЕЛТА.