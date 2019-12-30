Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5 % - Крутой

30 декабря 2019, 10:54

Рост реальных денежных доходов белорусов по итогам года ожидается на уровне 7,5 %. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

По его мнению, самым важным достижением 2019 г. стал рост заработной платы и реальных доходов населения. "Тот уровень, который мы имеем по итогам 11 месяцев, наша оценка, как мы закончим год, показывают, что реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7,5 % и в среднем по стране составят 1080 руб., то есть мы полностью выполним прогнозный параметр. Особенно важно, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере: врачи и учителя должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20 %", - сказал Дмитрий Крутой.

Но при этом есть и негативный тренд: наличие организаций с низкой оплатой труда. "Предприятий, где зарплата ниже 400 руб., осталось порядка 10, а где менее 500 - 336 руб. Они постоянно находятся в фокусе внимания, на особом контроле", - отметил первый вице-премьер. В следующем году продолжится работа по решению этой проблемы.

Дмитрий Крутой перечислил несколько положительных экономических результатов за 2019 год. "Важным моментом является сдерживание цен и низкая инфляция. Второй год подряд мы в принципе находимся в прогнозных параметрах. Кроме того, золотовалютные резервы выросли почти на 28 % - до 9,2 млрд долларов США. Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда нам предстоят выплаты по внешним долгам. Думаю, мы с этим графиком успешно справимся", - отметил он.

Ярким событием стал выход Банка развития на рынок еврооблигаций. "Пятилетние бумаги на 500 млн долларов США под комфортные низкие ставки на уровне суверенных заимствований - это большое достижение и для Банка развития, и для нашей финансовой системы. К тому же состоялся по сути дебют белорусского рубля на рынке еврооблигаций на сумму 210 млн руб., - напомнил первый вице-премьер. - Хорошим моментом уходящего года также стало сотрудничество с международными финансовыми организациями. Семь инфраструктурных проектов на 1 млрд долларов США - никогда такого не было, чтобы в течение одного года мы подписали столько важных соглашений".

В этом году произошло замедление мировой экономики. "Самым сложным сегментом стала сырьевая ее часть. На многие традиционные позиции по сырьевым продуктам - каменный уголь, нефть, калийные удобрения, металлопрокат - серьезным образом упал спрос, упали цены. Конечно, это отразилось на наших крупных предприятиях. Но традиционные отрасли, к примеру строительство, сельское хозяйство, восстановились после неуспешного прошлого года и сейчас демонстрируют очень хорошие темпы роста на уровне 103-103,5 %", - обратил внимание Дмитрий Крутой. Кроме того, выросло производство телевизоров, легковых автомобилей.

Источник: БЕЛТА.