Единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в Беларуси получат около 20 тыс. человек

31 декабря 2019, 8:48

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в соответствии с указом №491 инвалидам и участникам войны, другим категориям ветеранов и пострадавшим от последствий войны будет оказана единовременная материальная помощь. Получателями этих выплат станут около 20 тыс. человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь.

"На выплату единовременной материальной помощи в республиканском бюджете предусмотрено 18 млн руб.", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

Так, в Беларуси, а именно в Минске, проживают два Героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов. Они получат по 2,5 тыс. руб.

По 1,7 тыс. руб. будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий по защите Отечества до 3 сентября 1945 г., а также тем, кто участвовал в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 гг.

По 900 руб. составит матпомощь ветеранам войны, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; работавшим на объектах противовоздушной обороны, в т. ч. местной, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; трудившимся на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г. и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", награжденных медалью "Жителю блокадного Ленинграда".

По данным на 1 октября этого года, получателей перечисленных выше категорий будет примерно 5,5 тыс. человек.

По 700 руб. предполагается выплатить гражданам, пострадавшим от последствий войны. Это члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны (супруги, не вступившие в новый брак; дети-инвалиды с детства (в т. ч. усыновленные, удочеренные); другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством. Также это бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

"При наличии права на оказание единовременной материальной помощи по нескольким основаниям помощь будет оказана по основанию, предусматривающему наибольшую выплату. Выплата будет проводиться по месту пенсионирования указанных категорий граждан с 1 апреля до 1 мая 2020 г. в порядке, установленном для выплаты пенсий", - заключили в Минтруда и соцзащиты.

Источник: БЕЛТА.