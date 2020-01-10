Скорректированы вычеты по подоходному налогу с 01.01.2020 10 января 2020, 8:34 Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503 «О налогообложении» внесены изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь. Большинство его положений вступает в силу с 01.01.2020. Установлено, что от подоходного налога с физических лиц освобождаются: •единовременная выплата на оздоровление, осуществляемая работникам бюджетных организаций, не являющимся государственными служащими и военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, имеющими специальные звания; • денежная компенсация расходов по найму жилых помещений, выплачиваемая за счет принудительного сбора работникам органов принудительного исполнения, направленным в порядке перевода в другую местность, а также молодым специалистам, направленным на работу в органы принудительного исполнения не по месту жительства; • доходы, полученные по заключенным с субъектами рынка беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов соглашениям о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц, и размеры налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц с 01.01.2020 установлены следующие. Размеры доходов, освобождаемых от подоходного налога с физических лиц Вид дохода Размер дохода, освобождаемого от подоходного налога с физических лиц Стоимость путевок, приобретенных для детей в возрасте до восемнадцати лет, указанных в пункте 14 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь 888 белорусских рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение налогового периода Доходы, полученные в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно, указанные в пункте 22 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь 7003 белорусских рубля в сумме от всех источников в течение налогового периода Доходы, указанные в пункте 23 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь, получаемые от: организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, учебы), в том числе пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у индивидуальных предпринимателей иных организаций и индивидуальных предпринимателей 2115 белорусских рублей от каждого источника в течение налогового периода 140 белорусских рублей от каждого источника в течение налогового периода Доходы в виде оплаты страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, указанные в пункте 24 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь 3622 белорусских рубля от каждого источника в течение налогового периода Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, указанные в пункте 29 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь 13 994 белорусских рубля в сумме от всех источников в течение налогового периода Доходы, получаемые от профсоюзных организаций членами таких организаций, указанные в пункте 38 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь 423 белорусских рубля от каждой профсоюзной организации в течение налогового периода Размеры налоговых вычетов по подоходному налогу с физических лиц Вид налогового вычета Размер налогового вычета Стандартный налоговый вычет, установленный в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь 117 белорусских рублей в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 709 белорусских рублей в месяц Стандартный налоговый вычет, установленный в части первой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь 34 белорусских рубля в месяц на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца Стандартный налоговый вычет, установленный в части пятой, абзаце первом части седьмой и части девятой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь, предоставляемый вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю 65 белорусских рублей в месяц на каждого ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца Стандартный налоговый вычет, установленный в частях восьмой и девятой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь, предоставляемый родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет или детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет 65 белорусских рублей на каждого ребенка в месяц Стандартный налоговый вычет, установленный в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса Республики Беларусь 165 белорусских рублей в месяц Источник: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (http://pravo.by/document/?guid=3961&p0=P31900503) Тематика: Экономика, Республика Беларусь, Законодательство, Заработная плата, Налоги Все новости Новости по теме: Внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек

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