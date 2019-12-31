В условиях отсутствия изменений, вносимых в Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее — НК) в текущем году, Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении» (далее — Указ) проиндексированы ставки налогов, установленные в белорусских рублях, размеры доходов и налоговых вычетов, применяемых в целях исчисления подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог), критерии применения упрощенной системы налогообложения (далее — УСН), а также установлены отдельные налоговые льготы и преференции, ставки налогов.

Согласно пункту 16 Указа положения пунктов 1–10 данного документа вступают в силу с 1 января 2020 г.

По пункту 1 Указа.

С учетом того, что в соответствии с пунктом 1 Указа ставки акцизов на подакцизные товарына 2020 г. установлены согласно приложению 1 к Указу, при отгрузке (передаче) подакцизных товаров с 1 января 2020 г. должны применяться вновь установленные ставки акцизов.

Справочно. Согласно пункту 4 статьи 160 НК нулевые либо иные ставки акцизов, исключения из перечня подакцизных товаров применяются по подакцизным товарам, отгруженным (переданным), со дня установления этих нулевых либо иных ставок акцизов, исключений.

При изменении порядка исчисления акцизов, в том числе ставок акцизов, включении товаров в перечень подакцизных товаров новый порядок исчисления применяется по подакцизным товарам, отгруженным (переданным) с момента изменения порядка исчисления акцизов, включения товаров в перечень подакцизных товаров.

Также по 31 декабря 2020 г. Указом установлены ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли сельскохозяйственного назначения и средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь (приложение 2 и 3 соответственно).

Справочно. На 2019 г. вышеуказанные ставки были установлены приложениями 3 и 4 к НК.

Кроме того, установлены новые ставки по экологическому налогу (приложения 4–6) и налогу за добычу (изъятие) природных ресурсов (приложения 7, 8).

Специфическая ставка налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в отношении калийных солей установлена Указом в размере 5,3 бел. руб. за добычу (изъятие) 1 т калийных солей (в пересчете на оксид калия) (подп. 9.4 п. 9 Указа).

С 1 января 2020 г. проиндексированы (увеличены) размеры доходов, в пределах которых освобождаются от подоходного налога:

– стоимость путевок, приобретенных для детей в возрасте до восемнадцати лет, указанных в пункте 14 статьи 208 НК, с 833 бел. руб. до 888 бел. руб. на каждого ребенка от каждого источника в течение календарного года;

– доходы, полученные в результате дарения, в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно, указанные в пункте 22 статьи 208 НК, с 6 569 бел. руб. до 7 003 бел. руб. в сумме от всех источников в течение календарного года;

– доходы, указанные в пункте 23 статьи 208 НК, получаемые от:

организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, учебы), в том числе пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у индивидуальных предпринимателей, с 1 984 бел. руб. до 2 115 бел. руб. от каждого источника в течение календарного года;

иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с 131 бел. руб. до 140 бел. руб. от каждого источника в течение календарного года;

– доходы в виде оплаты страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, указанные в пункте 24 статьи 208 НК, с 3 398 бел. руб. до 3 622 бел. руб. от каждого источника в течение календарного года;

– безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, указанные в пункте 29 статьи 208 НК, с 13 128 бел. руб. до 13 994 бел. руб. в сумме от всех источников в течение календарного года;

- доходы, получаемые от профсоюзных организаций членами таких организаций, указанные в пункте 38 статьи 208 НК, с 397 бел. руб. до 423 бел. руб. от каждой профсоюзной организации в течение календарного года.

С 1 января 2020 г. проиндексированы (увеличены) размеры стандартных налоговых вычетов:

– стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 209 НК, увеличен с 110 бел. руб. до 117 бел. руб. в месяц при получении дохода, подлежащего налогообложению, в сумме, не превышающей 709 бел. руб. в месяц;

– стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 209 НК:

на ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца увеличен с 32 бел. руб. до 34 бел. руб. в месяц;

предоставляемый вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю увеличен с 61 бел. руб. до 65 бел. руб. в месяц на каждого ребенка до восемнадцати лет и (или) каждого иждивенца;

предоставляемый родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет или детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, увеличен с 61 бел. руб. до 65 бел. руб. на каждого ребенка в месяц;

– стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 209 НК и предоставляемый отдельным категориям граждан, перечисленным в данном подпункте, увеличен с 155 бел. руб. до 165 бел. руб. в месяц.

По пункту 2 Указа.

С 1 января 2020 г. увеличен с 1 994 бел. руб. до 2 126 бел. руб. размер дохода, не превышение которого за календарный квартал является условием применения в 2020 г. стандартного налогового вычета, установленного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 209 НК, индивидуальными предпринимателями, нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально.

По пункту 4 Указа.

Подпункт 4.1.

Указом предусмотрено:

– освобождение от подоходного налога единовременной выплаты на оздоровление, осуществляемой работникам бюджетных организаций один раз в календарном году, как правило, при уходе в трудовой отпуск;

– освобождение от подоходного налога доходов в виде денежной компенсации расходов по найму жилых помещений, полученных работниками органов принудительного исполнения, направленными в порядке перевода в другую местность, а также молодыми специалистами, направленными на работу в орган принудительного исполнения не по месту жительства, в течение срока обязательной работы по распределению;

– продление льготы по подоходному налогу в отношении доходов, полученных физическими лицами по заключенным с субъектами рынка беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов (юридическими лицами, зарегистрированными в Республике Беларусь и включенными Национальным банком Республики Беларусь в реестр форекс-компаний) соглашениям о совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Подпункт 4.2.

С 2020 г. Указом установлена ставка налога на прибыль при налогообложении прибыли, полученной форекс–компанией, Национальным форекс–центром от деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в размере 25 %.

Справочно. До 1 марта 2019 г. для форекс-компаний, Национального форекс-центра (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») в отношении прибыли от деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами действовала льготная ставка 9 %.

С 1 марта 2019 г. до 1 января 2020 г. данная категория плательщиков исчисляла налог на прибыль по деятельности на внебиржевом рынке Форекс по общеустановленной ставке 18 %.

Подпункт 4.3.

С 2020 г. Указом предусмотрено установление для иностранной организации, осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, предельного срока перечисления в бюджет подоходного налога с доходов физических лиц, полученных от такой иностранной организации за весь периодс начала осуществления ею деятельности на территории Республики Беларусь, приведшей с учетом положений международного договора к возникновению постоянного представительства в Республике Беларусь. С доходов, полученных по окончании такого периода, подоходный налог иностранной организацией перечисляется в бюджет в общеустановленном порядке.

Подпункт 4.4.

Указом предусмотреноправо физического лица произвести возврат излишне удержанного у него налоговым агентом подоходного налога через налоговый орган по месту постановки на учет этого налогового агента в случае, если общей суммы подоходного налога, подлежащей перечислению налоговым агентом в бюджет в счет предстоящих платежей, недостаточно для осуществления такого возврата в течение трех месяцев со дня обнаружения факта излишнего удержания подоходного налога.

По пункту 5 Указа.

В силу норм Указа снижен критерий применения налоговых преференций организациями, использующими труд инвалидов, по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС), налогу на прибыль и налогу на недвижимость.

Так, с 1 января 2020 г. такие плательщики могут применить льготы по указанным налогам при условии, что численность инвалидов в них в среднем за период составляет не менее 30 % численности работников в среднем за этот же период.

Справочно.До 1 января 2020 г. соответствующий критерий был установлен в размере не менее 50 % численности работников.

По пункту 6 Указа.

В целях упрощения налогового администрирования и сокращения трудозатрат Указом предусмотрено, что затраты на оплату стоимости израсходованного топлива для механических транспортных средств, судов, машин, механизмов и оборудования включаются в состав нормируемых затрат при исчислении налога на прибыль в пределах норм, установленных руководителем организации самостоятельно или путем обращения в аккредитованную испытательную лабораторию.

Также с 1 января 2020 г. единовременная выплата (пособие) на оздоровление, осуществляемая работникам бюджетных организаций в соответствии с законодательством, оплата труда которых производится за счет внебюджетных средств от приносящей доходы деятельности, включается в состав затрат по производству и реализации при исчислении налога на прибыль.

По пункту 7 Указа.

Указом продлено действие льгот для научных организаций и научно–технологических парков, установленных нормами НК.

В частности, освобождаются от налога на недвижимость в соответствии с подпунктом 7.1 пункта 7 Указа у плательщиков-организаций:

– капитальные строения (здания, сооружения), их части научных организаций и научно-технологических парков;

– капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные этими плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование научным организациям и научно-технологическим паркам.

Также в соответствии с подпунктом 7.2 пункта 7 Указа освобождены от земельного налога у плательщиков-организаций земельные участки научных организаций и научно-технологических парков, а также земельные участки (части земельных участков), на которых расположены капитальные строения (здания, сооружения), их части, переданные этими плательщиками-организациями в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование научным организациям и научно-технологическим паркам.

При этом следует отметить, что в Указе период пользования указанными льготами не ограничен.

По пункту 8 Указа.

Указом предусматривается определение налоговой базы земельного налога (кадастровой стоимости) в белорусских рублях с ее индексацией по отдельным зонам на прогнозный уровень инфляции.

Так, согласно Указу налоговая база земельного налога на 1 января 2020 г. для исчисления и уплаты земельного налога за 2020 г. определяется по видам функционального использования земельных участков в следующем порядке:

– для жилой многоквартирной, жилой усадебной (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и рекреационной зон — в белорусских рублях на дату оценки этих зон, проиндексированных с применением сложившегося индекса роста потребительских цен за 2018 г. и прогнозных индексов роста потребительских цен на 2019 и 2020 годы;

– для общественно-деловой и производственной зон — в белорусских рублях на дату оценки этих зон, проиндексированных с применением прогнозного индекса роста потребительских цен на 2020 г.

По пункту 9 Указа.

Подпункт 9.1.

Согласно Указу в 2020 г. для земельных участков, в качестве налоговой базы земельного налога по которым установлена площадь, проиндексированы пороговые значения кадастровой стоимости на прогнозный уровень инфляции по сравнению с пороговыми значениями, установленными НК на 2019 г.

Так, в 2020 г. площадь земельного участка устанавливается в качестве налоговой базы земельного налога для земельных участков:

– общественно-деловой зоны для размещения автомобильных заправочных и газонаполнительных станций при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 8 159 бел. руб. за 1 га;

– общественно-деловой зоны для размещения автомобильных рынков, игорных заведений при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 5 439 бел. руб. за 1 га;

– общественно-деловой зоны, за исключением указанных в абзацах втором и третьем подпункта 9.1 пункта 9 Указа, при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 29 666 бел. руб. за 1 га;

– производственной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 14 832 бел. руб. за 1 га;

– рекреационной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 16 316 бел. руб. за 1 га;

– жилой многоквартирной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 43 512 бел. руб. за 1 га;

– жилой усадебной зоны при кадастровой стоимости таких земельных участков менее 21 756 бел. руб. за 1 га.

Подпункт 9.2.

Проиндексированы на прогнозный уровень инфляции и установлены ставки земельного налога на земельные участки, по которым в качестве налоговой базы земельного налога применяется площадь земельных участков, за исключением земель и земельных участков, указанных в пунктах 2–5 статьи 241 НК, а именно:

– для общественно-деловой, производственной и рекреационной зон — в размере 163,16 бел. руб. за 1 га;

– для жилой многоквартирной зоны — в размере 10,88 бел. руб. за 1 га;

– для жилой усадебной зоны — в размере 21,76 бел. руб. за 1 га.

Подпункт 9.5.

С 1 января 2020 г. устанавливается новая налоговая льгота по акцизам.

Так, дизельное топливо, реализуемое (передаваемое) организациям, входящим в состав ПО «Белоруснефть», в количестве и на условиях, установленных подпунктом 9.5 пункта 9 Указа, освобождается от акцизов.

С учетом положений пункта 4 статьи 160 НК указанное освобождение от акцизов применяется в отношении дизельного топлива, отгруженного (переданного) с 1 января 2020 г.

Данным подпунктом установлен порядок взимания акцизов при нецелевом использовании приобретенного (полученного) дизельного топлива.

Подпункт 9.6.

Указом проиндексирован на прогнозный показатель инфляции критерий для признания в 2020 г. индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (с 420 000 бел. руб. до 441 000 бел. руб.).

По пункту 10 Указа.

С 1 января 2020 г. увеличены предельные пороги валовой выручки для УСН.

Так, в 2020 г. предельная величина валовой выручки составляет для:

– применения организациями УСН с уплатой НДС — не более 2 046 668 бел. руб. (тогда как в 2019 г. она не должна была превышать 1 949 208 бел. руб.);

– применения организациями УСН без уплаты НДС — не более 1 404 286 бел. руб. (в 2019 г. этот показатель составлял 1 337 415 бел. руб.);

– применения индивидуальными предпринимателями УСН с уплатой НДС либо без уплаты такого налога — не более 441 000 бел. руб. (вместо 420 000 бел. руб., установленных в 2019 г.);

– ведения организациями учета в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, — не более 774 900 бел. руб. (против 738 000 бел. руб. в 2019 г.).

При этом для целей перехода на УСН с 1 января 2021 г. размер валовой выручки за первые 9 месяцев 2020 г. установлен для организаций — 1 538 843 бел. руб.;

индивидуальных предпринимателей — 330 750 бел. руб.

По пункту 12 Указа.

В целях упорядочения порядка налогообложения случаев безвозмездной передачи имущества (работ, услуг) Республике Беларусь предусмотрено, что для целей налогообложения не признается реализацией безвозмездная передача имущества (работ, услуг) Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам в лице государственных органов и иных юридических лиц, переданных и принятых в соответствии с законодательством.

Такими законодательными актами являются:

- Указ Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке распоряжения государственным имуществом» — до 15 ноября 2019 г.;

- Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным имуществом» — с 15 ноября 2019 г.

Таким образом, при соблюдении положений вышеназванных указов, предусматривающих передачу и (или) получение государственного имущества, в том числе при передаче в государственную собственность машин, оборудования, транспортных средств и иного движимого имущества, не относящегося к основным средствам у передающей стороны, плательщики вправе будут воспользоваться преференцией, установленной пунктом 12 Указа, соответственно такая безвозмездная передача не будет признаваться объектом налогообложения НДС.

Согласно пункту 16 Указа вышеуказанные нормы распространяют свое действие на отношения, возникшие с 15 мая 2019 г.

По пункту 13 Указа.

Указом предусмотрено внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 г. № 280 «О включении страховых взносов по видам добровольного страхования, не относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг)», в соответствии с которыми с 1 января 2019 г. организациям-страхователям предоставлено право включать в состав затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении, в том числе страховые взносы по добровольному страхованию имущества юридического лица, сданного в аренду (переданного в финансовую аренду (лизинг)), а также товаров, предназначенных для реализации.

Согласно пункту 16 Указа вышеуказанные нормы распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2019 г.

По информации официального сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь www.nalog.gov.by