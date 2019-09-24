15 января 2020, 12:55

В декабре 2019 года прирост потребительских цен к ноябрю 2019 года составил 0,5 процента. К декабрю 2018 года инфляция сложилась в рамках целевого параметра и составила 4,7 процента.

С июля 2019 года сохраняется тенденция замедления годовой инфляции за счет снижения влияния цен на продовольственные товары: в декабре к июлю вклад сократился на 1 процентный пункт, к предыдущему месяцу – на 0,3 процентного пункта.

Данные: расчет Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем отмечается замедление роста цен в годовом выражении на большинство потребительских товаров и услуг за счет проведения предновогодних акций и распродаж, а также завершения негативного влияния от низкого урожая 2018 года.

В годовом выражении в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост цен на автомобильное топливо с 11,2 процента до 13,3 процента, а также на электротовары (вместе с тем, в целом за 2019 год рост цен на электротовары составил 0,9 процента).

Данные: расчет Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

В декабре по сравнению с предыдущим месяцем отмечается снижение цен на основные виды социально значимых товаров: рыбу и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, чай. А также обувь, мебель, парфюмерно-косметические товары.

В то же время за счет сезонного фактора отмечается удорожание огурцов, помидоров и перцев (при этом по итогам года цены на данные овощи снизились). Кроме того, произошло повышение цен на отдельные регулируемые позиции.

В отчетном месяце планово были увеличены тарифы на услуги городского пассажирского транспорта (на 8,8 процента), автомобильного транспорта пригородного сообщения (на 18,6 процента), а также железнодорожного транспорта межрегионального сообщения (на 1,5 процента).

Фиксируется также ускорение роста цен на автомобильное топливо (на 3 процента), а также незначительное удорожание водки и табачных изделий (на 0,2 и 0,7 процента соответственно).

В целом в 2019 году значительно сократился прирост регулируемых цен и тарифов, который составил 7,5 процента против 9 процентов в 2018 году.

Данные: расчет Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.



