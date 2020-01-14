За десять дней января решили разморозить семейный капитал более 440 семей из Минска

16 января 2020, 9:47

После вступления в силу с 1 января 2020 г. Указа Президента Республики Беларусь № 345 "О семейном капитале" расширился перечень направлений для досрочного использования семейного капитала. За 10 дней нового года такой возможностью решили воспользоваться 444 семьи из Минска. Об этом сообщила главный специалист управления социальной поддержки комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Колядко.

"За десять дней текущего года зарегистрировано 32 обращения за назначением семейного капитала, а о досрочном распоряжении - 444. Причем 383 обратившихся желают досрочно разморозить семейный капитал для улучшения жилищных условий", - отметила Ольга Колядко.

В период с 1 января 2015 г. по 1 октября 2019 г. семейный капитал назначен более 11,2 тыс. семей минчан, из них свыше 1,6 тыс. обратились за такой возможностью в течение 9 месяцев прошлого года. Всего же в столице в 2019 г. зарегистрировано почти 15,6 тыс. многодетных семей.

В связи со вступлением в силу нового законодательства у семей возникает немало вопросов, которые требуют разъяснения специалиста. Например, стали интересоваться, можно ли досрочно потратить средства семейного капитала на погашение займа или ссуды, которые были взяты у предприятия на определенный срок для улучшения жилищных условий. "Такая возможность не предоставляется. В законодательстве предусмотрено, что использовать средства для погашения задолженности можно только по кредитам, а также для выплаты процентов за пользование ими. Аргументировалось это тем, что в столице и в целом по Беларуси очень маленький процент предприятий с высокой рентабельностью, которые могут предоставлять своим работникам ссуды или займы", - сказала Ольга Колядко.

Вопросы стали возникать и касаемо возможности получения членом (членами) семьи высшего образования I ступени и среднего образования в госучреждениях за счет досрочного использования семейного капитала, можно ли вернуть средства за обучение, если они будут отчислены из учебного заведения или по каким-то причинам не смогут завершить обучение. "Такая возможность предусмотрена, поскольку предполагается целевое использование средств. Если образование не получено, деньги вернутся обратно", - обратила внимание представитель Мингорисполкома.

Иногда люди не могут определиться, кто из членов семьи должен подавать заявление о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. "Это гражданин, которому назначен семейный капитал, то есть мама. Но есть ряд условий, при которых обратиться за досрочным распоряжением средствами семейного капитала может другой член семьи. Если на дату обращения гражданин, которому назначен семейный капитал, умер, признан безвестно отсутствующим, совершил умышленное тяжкое или особое тяжкое преступление против человека, не проживает в семье в связи с расторжением брака до достижения младшим ребенком возраста 18 лет, лишен родительских прав. Также в этом случае учитываются факты, когда обращение гражданина, которому назначен семейный капитал, невозможно в связи с объявлением розыска, признанием его недееспособным, наличием у него заболевания, при котором он находится в бессознательном состоянии, исключающем возможность понимать значения своих действий или руководить ими. Надо иметь в виду, когда обращается мать - она единоправный распорядитель средствами семейного капитала, если же обращается отец, то выделяются доли на всех членов семьи", - рассказала главный специалист.

Некоторые многодетные семьи задаются вопросом, куда нужно подавать документы о досрочном распоряжении семейным капиталом. "Либо по месту назначения, либо по месту пребывания. Во втором случае в паспорте должен быть вкладыш о временном проживании", - пояснила Ольга Колядко.

Всего в Беларуси открыто более 78 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму почти 780 млн долл. США. Программа действовала с 2015 г. и завершилась 31 декабря 2019 г., но эффективность этой меры стала поводом для ее продления на 2020-2024 г.

С 1 января 2020 г. семейный капитал устанавливается в размере 22,5 тыс. руб., а с 1 января 2021 г. размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогам на величин индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения покупательской способности. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года. Выплата будет производиться в размере, действующем на дату рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующего детей.

Источник: БЕЛТА.