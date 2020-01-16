В Беларуси 37,5 % работников получают зарплату выше 1 тыс. рублей

17 января 2020, 14:03

Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2019 г., 37,5 % работников в Беларуси получали зарплату выше 1 тыс. руб., сообщили в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в мае 2019 г. ее размер составлял 802,7 руб., то в ноябре - 848,5 руб.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2019 г., по данным Белстата, составлял 1113,1 руб.

В разрезе регионов самый высокий показатель медианной зарплаты в столице - 1087,5 руб. (и самый большой разрыв со средней зарплатой - 450,2 руб.), далее идут Минская область - 854,8 руб., Брестская - 790,2 руб., Гродненская - 777,7 руб., Гомельская - 774,7 руб., Могилевская - 768,2 руб. (где, кстати, самый маленький разрыв между медианной и средней зарплатами - 153,8 руб.) и, наконец, Витебская область с показателем 757,8 руб.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 руб. получали 2,1 % работников, от 300,1 руб. до 400 руб. - 7 %, от 400,1 руб. до 1000 руб. - 53,4 %. Довольно высокий процент - 23,7 % - тех работников, заработок которых составил от 1000,1 руб. до 1500 руб. Выше этой суммы, но в пределах 2000 руб., получали 7,9 % работников. Еще больше - до 3000 руб. - 3,9 %, до 5000 руб. - 1,3 %, до 7000 руб. - 0,4 %, до 10000 руб. - 0,2 % и выше этой суммы - 0,1 %.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном, аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - 1795,3 руб., производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1640,1 руб., деятельности воздушного транспорта - 1387,9 руб., деятельности трубопроводного транспорта - 1324,9 руб. При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (3245,8 руб.), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли выше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - 588,6 руб., предоставление прочих видов услуг - 642,8 руб., образование - 680,2 руб., деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - 681,8 руб., здравоохранение и социальные услуги - 722,5 руб.

Источник: БЕЛТА.