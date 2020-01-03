«Накопил на 5 лет — будешь получать дополнительную пенсию 5 лет». Минтруда — о пенсионных изменениях

20 января 2020, 13:23

Президент подписал указ, который вносит изменения по профессиональному пенсионному страхованию (в него входят те, кто работает в особых условиях труда). Те, кто отработал более половины требуемого льготного стажа до 1 января 2009 года, смогут выбирать, которую пенсию они хотят получать — профессиональную или обычную трудовую. Это связано с тем, что размер профессиональных пенсий оказался слишком маленьким. Об этом министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала в интервью программе «Главный эфир» на канале "Беларусь 1".

С 1 января 2009 года в Беларуси появилась система профессионального пенсионного страхования. Накопление там осуществляется за счет специальных взносов работодателей. Если работник отработал более половины нужного для досрочной пенсии стажа после 1 января 2009 года, ему назначают досрочную профессиональную пенсию.

— Поскольку до 2009 года досрочное пенсионирование осуществлялось из общей пенсионной системы, с учетом увеличения количества пенсионеров и нагрузки на пенсионную систему было предложено выйти на другой, самостоятельный источник финансирования. Это накопительная система: сколько накопил — столько и получишь, — объясняет причины такого нововведения Ирина Костевич.

Почему ввели новшества

Однако в 2019 году министерство стало получать «большое количество обращений со стороны работников, профсоюзных организаций, коллективных обращений». Это было связано с тем, что в 2019 году пенсии стали назначать тем работникам, у которых есть «половинчатый» льготный стаж — 10 лет до 2009 года и 10 лет после. Напомним, ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что вопрос о досрочных пенсиях обострился в прошлом году, когда отдельные категории работников поняли, что попали в так называемую пенсионную ловушку. По подсчетам профсоюзов, порядка 20 тысяч человек могли получить пенсию за особые условия труда намного меньше, чем рассчитывали изначально.

— Когда был сделан расчет этой досрочной пенсии, мы увидели, что она достаточно низкого уровня, потому что эта накопительная пенсия формировалась только 10 лет из 20, которые нужно проработать (для выхода на досрочную пенсию. — Прим. ), — продолжает Ирина Костевич. — Поэтому сегодня принят указ, который дает право человеку, который наработал не менее половины стажа до 2009 года, вернуться в старую пенсионную систему, в старое правило. И он сможет получать пенсию, продолжая работать, к примеру, трактористом, в размере пенсии по возрасту. В среднем за декабрь это 446 рублей.

Министр также добавила, что в 2021 году к получению профессиональной пенсии подойдут также медицинские и педагогические работники, поэтому нововведения в том числе «сработают на упреждение этой проблемы».

Помимо расширения переходного периода для тех, кто наработал не менее половины требуемого стажа до 2009 года, указ также совершенствует правила использования профессиональной пенсии для тех, кто наработал более половины или основной стаж после 2009 года. В частности, появляется три варианта использования профессиональных пенсионных накоплений.

— Ты на пять лет раньше уходишь на пенсию и пять лет получаешь эту досрочную пенсию. Потом достигаешь общеустановленного пенсионного возраста и получаешь общеуставновленную пенсию, — рассказывает Ирина Костевич. — Второй механизм — это дополнительная пенсия. Ты продолжаешь работать в особых условиях труда, достигаешь общеустановленного пенсионного возраста, выходишь на пенсию и получаешь пенсию по возрасту и дополнительную профессиональную пенсию. К 446 рублям (средний размер трудовой пенсии по возрасту. — Прим. ) плюс размер бюджета прожиточного минимума, сейчас это 231 рубль. Но получать будешь в зависимости от того, сколько накопил. Накопил на пять лет — будешь получать каждый месяц в течение этих пяти лет основную и дополнительную пенсию.

Наконец, третий механизм — это отказаться от профессиональной пенсии и получать повышенную зарплату.

— Ты не идешь на досрочную пенсию и отказываешься от дополнительной пенсии. Работая во вредных условиях труда, ты получаешь ежемесячную доплату к зарплате в размере не ниже тарифа, установленного главой государства. Не менее 9%, но, опять же, это дифференцируется в зависимости от категории работника, от профессии.

Каких работников коснутся изменения

Ирина Костевич рассказала, что в прошлом году в особых условиях труда в Беларуси работало около 350 тысяч человек. Самые крупные категории — это медицинские и педагогические работники (более 150 тысяч), работающие в особо вредных и вредных условиях (120 тысяч), трактористы (34 тысячи), доярки и животноводы (30 тысяч), водители городского и пассажирского транспорта (более 10 тысяч). Ирина Костевич отметила, что по сравнению с 2009–2010 годами количество рабочих мест с особыми условиями труда сократилось на 30%.

— Это подтверждает хорошую динамику. Динамику того, что меняется производство, меняются условия, соответственно, сокращается количество лиц, работающих в таких условиях, — констатировала глава ведомства.

Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала портала TUT.BY