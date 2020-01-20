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    • № 1, январь 2020

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    Закон "О волонтерстве" может появиться в Беларуси

    22 января 2020, 11:05

    Законопроект будет разрабатываться в контексте темы защиты прав детей-инвалидов и предупреждения отказов родителей от "проблемных" младенцев.

    Генеральная прокуратура Беларуси выступила с инициативой разработки проекта закона "О волонтерстве", в котором будет идет речь о защите прав детей и помощи семьям, в которых родились дети с нарушением здоровья.

    Беларусь на сессии ЮНИСЕФ в Женеве представила доклад о том, как в стране соблюдаются права ребенка. В белорусскую делегацию вошли замгенпрокурора Александр Лашин, министр образования Игорь Карпенко, депутаты и эксперты. С трибуны ООН было заявлено о намерении страны более активно вовлекать общественные организации в процесс защиты прав детей-инвалидов.

    "Общественные объединения и волонтеры недостаточно активно вовлекают в эту работу. Генпрокуратура подготовила пакет документов для разработки законопроекта "О волонтерстве", – заявил заместитель генпрокурора Александр Лашин.

    По его словам, планируется, что проект закона поступит в парламент для рассмотрения и утверждения в 2021 году.

    Как сообщили Sputnik в надзорном ведомстве, уже создана система специализированных прокуроров по защите прав детей. "Они наделены широкими полномочиями и вправе проверить любой государственный орган или организацию, в том числе учреждение закрытого типа", – отметили собеседники агентства.

    Среди наиболее актуальных направлений работы по этой линии в Генпрокуратуре выделили защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей-инвалидов.

    Еще одной актуальной темой для страны в надзорном ведомстве назвали предупреждение отказов родителей от ребенка, родившегося с нарушениями здоровья.

    В 2019 году белорусские прокуроры рассмотрели 500 жалоб о нарушении прав детей. Касаясь темы предупреждения насилия в отношении детей, в генпрокуратуре сообщили, что с 2015 года в Беларуси к уголовной ответственности за физическое и психическое насилие к ребенку привлечено более 500 родителей и других членов семьи.

    Информация подготовлена редакцией портала «Нормативка.by» с использованием материала sputnik.by

     

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