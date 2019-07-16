Проект постановления о вознаграждении за коммерческое использование фонограмм вынесен на обсуждение

23 января 2020, 10:46

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О вознаграждении за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях», предметом правового регулирования которого являются общественные отношения, возникающие в связи с публичным исполнением фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, их передачей в эфир, по кабелю, иным сообщением для всеобщего сведения.

Проектом Постановления устанавливается порядок сбора и выплаты вознаграждения за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, их передачу в эфир, по кабелю, иное сообщение для всеобщего сведения (далее – вознаграждение).

Так, предусмотрено, что сбор вознаграждения осуществляется организацией, управляющей имущественными правами исполнителей и производителей фонограмм на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию на осуществление деятельности в сфере сбора вознаграждения в интересах производителей фонограмм и исполнителей (далее – организация по коллективному управлению имущественными правами), на основании договора об управлении имущественными правами, а также по соответствующим договорам с иными организациями по коллективному управлению имущественными правами, в том числе иностранными.

Вознаграждение будет выплачиваться физическими и юридическими лицами, осуществляющими с помощью технических средств (организующими) публичное исполнение фонограмм, их передачу в эфир, по кабелю, иное сообщение для всеобщего сведения, в размерах и сроки, определенные в договорах с организацией по коллективному управлению имущественными правами, но не ниже минимальных размеров.

Проектом Постановления устанавливаются минимальные размеры вознаграждения. Поскольку ранее размеры вознаграждения не были установлены, то при их определении применена аналогия с размерами за использование музыкальных произведений путем публичного исполнения, передачи в эфир, по кабелю или иного сообщения для всеобщего сведения, установленными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 ноября 2011 г. № 1609 «О коллективном управлении имущественными правами», которое было согласовано всеми заинтересованными на стадии его разработки.

При подготовке проекта Постановления также принималась во внимание практика осуществления сбора авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений организацией по коллективному управлению имущественными правами.

Проектом Постановления также устанавливаются пропорции распределения и выплаты вознаграждения. Такие пропорции определены с учетом пропорций, установленных в настоящее время в пункте 3 статьи 41 Закона об авторском праве.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 января по 2 февраля 2020 г.