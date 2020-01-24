Средняя зарплата в Беларуси в декабре составила 1238,7 рублей

27 января 2020, 8:31

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2019 г. составила 1238,7 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В ноябре 2019 г. средняя зарплата была на уровне 1113,1 руб.

Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников в столице за декабрь сформировалась в размере 1734,5 руб. (темп роста к декабрю минувшего года - 104,6 %). В Минской области она составила 1240,5 руб. (103,9 %), Гомельской - 1081,7 руб. (106,1 %), Гродненской - 1077,8 руб. (108,2 %), Брестской - 1113,3 руб. (105,3%), Витебской - 1030,5 руб. (108,9 %), Могилевской - 993,5 руб. (105,4 %).

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. возросла на 7,3 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4477,7 руб.), воздушный транспорт (2736,6 руб., в т. ч. пассажирский - 2875 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (3011,8 руб.), горнодобывающая промышленность (2238 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2278,5 руб.), производство химических продуктов (2356 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (680,4 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (721,6 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (716,2 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (791,1 руб.).