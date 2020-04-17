Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от 300 руб. до 4 тыс. руб. ежемесячно

17 апреля 2020, 20:02

Стали известны подробности подписанного Президентом Беларуси указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения". В соответствии с документом, медицинским работникам за работу в условиях, связанных с инфекциями, установлена ежемесячная надбавка, размер которой дифференцирован по организациям (структурным подразделениям) и категориям работников, сообщает БЕЛТА.

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит 1 тыс. руб., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 500 руб., прочим работникам - 300 руб.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка врачам составит 1,5 тыс. руб., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 1,3 тыс. руб., прочим работникам - 900 руб.

В отделениях анастезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи ежемесячная надбавка врачам составит 3 тыс. руб., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 2 тыс. руб., прочим работникам - 1 тыс. руб.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый 3-сменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит 4 тыс. руб., медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием - 3 тыс. руб., прочим работникам - 1,5 тыс.руб.

Таким образом, люди за свою работу будут вознаграждены соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности.