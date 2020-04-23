Количество проверок снизилось в разы, мониторингов проведено почти наполовину больше - КГК

23 апреля 2020, 8:18

Со вступлением в силу указа Президента №376 акценты контрольной деятельности в Беларуси смещены на профилактику, а добросовестным субъектам хозяйствования обеспечено невмешательство в их работу. Комитет государственного контроля подвел итоги деятельности за 2019 год, сообщает БЕЛТА.

Например, проведено 8,8 тыс. проверок - почти в 7 раз меньше, чем в 2017 г. (в 2018 г. действовал мораторий на проведение выборочных проверок). Причем, в 2019 г. 6,1 тыс. проверок (70 %) были выборочными, о проведении которых проверяемые субъекты уведомлялись заранее.

Более трети таких мероприятий (38 %) провели органы МЧС, 18 % - Минтруда и соцзащиты, по 8 % - инспекции Госстандарта и МНС, менее 7 % составили проверки органов Минфина, 5 % - территориальных органов Минприроды. Органы Комитета госконтроля провели около 2 % выборочных проверок.

"Планировались они с учетом критериев оценки степени риска, которые определены госорганом и согласованы с межведомственным советом. Кстати, госорганы пересматривают критерии с учетом практики их использования, что значительно повышает качество планирования, - пояснили в КГК. - Благодаря применению риск-ориентированного подхода результативность выборочных проверок составила 98 %".

Также в 2019 г. различными органами проведено 2,7 тыс. внеплановых проверок (на 18 % меньше по сравнению с 2018-м), в том числе в связи с проведением процедур банкротства (26,3 %). Для надзора за обеспечением безопасности выпускаемой или находящейся в обращении продукции проведена 671 проверка (25,1 %). Наличие у контролирующего органа информации о нарушениях стало основанием для назначения 443 проверок (16,6 %). По поручению органов уголовного преследования состоялось 420 внеплановых проверок (15,7 %). И еще небольшое количество таких мероприятий проведено для оперативного пресечения нарушений законодательства в момент их совершения на ограниченной территории (внеплановые тематические оперативные проверки); в связи с использованием проверяемым субъектом бюджетных средств, государственных целевых фондов, госимущества, мер государственной поддержки; по иным основаниям.

"Результативность внеплановых проверок, как и выборочных, составила 98 %, что свидетельствует о веских основаниях для их проведения и грамотном подходе к выбору проверяемых субъектов", - отметили в КГК.

Незаконных проверок не допущено, как и случаев прекращения законной работы субъектов хозяйствования. Как следствие, к контролирующим органам в 2019 г. не применялись меры административной ответственности, предусмотренные за грубые нарушения при назначении проверок.

При этом для профилактики и предупреждения нарушений все активнее используются мониторинги: в 2019 г. их было 176,7 тыс. - на 48 % больше, чем в 2018-м. Значительная их часть приходится на Минздрав (42 %), МЧС (21 %), Госстандарт и Минсельхозпрод (по 10 %). По результатам мониторингов субъектам хозяйствования направлено 157,1 тыс. рекомендаций. А меры административной ответственности применялись только в случае повторных нарушений. "Правда, как видно из цифр, ответственность бизнеса еще недостаточно высокая: по результатам мониторингов составлено 15,6 тыс. административных протоколов", - добавили в контрольном ведомстве.

На предупреждение и профилактику направлены и мероприятия технического (технологического, поверочного) характера. В 2019 г. их было 156,8 тыс., причем треть из них - обследования транспортных средств на соответствие требованиям законодательства о транспортной деятельности. Вынесено 46,5 тыс. требований об устранении нарушений, составлено 15,4 тыс. административных протоколов.