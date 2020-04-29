Средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1213,6 рублей

29 апреля 2020, 13:46

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2020 г. составила 1213,6 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В феврале этого года средняя зарплата была на уровне 1119,7 руб., то есть за месяц она выросла на 93,9 руб. Это характерный сезонный рост, который связан с выплатой вознаграждения по итогам I квартала, выплатами к 8 Марта, а также увеличением объема работ и годовыми бонусами. В частности, начался полевой сезон в сельском хозяйстве, в лесном - посадки леса, заготовка березового сока. Вырос объем работ и в промышленности, а еще выплачены премии ко Дню работника ЖКХ, полностью или частично - так называемая тринадцатая зарплата. Прибавилось работы у строителей, которым выплатили и годовые бонусы. В госуправлении прибавку дало значительное количество пособий на оздоровление. В IT-сфере сказался рост курс доллара, увеличение процента премии по результатам работы и т.д.

В разрезе регионов лидирует, как и прежде, Минск: средняя зарплата работников в столице за март сформировалась в размере 1801,5 руб. (темп роста к марту минувшего года - 110,3 %). В Минской области она составила 1185,2 руб. (106,9 %), Гомельской - 1043,1 руб. (107,1 %), Брестской - 1019,7 руб. (108,9 %), Гродненской - 1018,4 руб. (108,5 %), Витебской - 989,7 руб. (108,4 %), Могилевской - 971 руб. (109,2 %).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - марте по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. возросла на 8,9 %.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (6418,6 руб.), воздушный транспорт (2765 руб., в том числе пассажирский - 2899,4 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2492,7 руб.), горнодобывающая промышленность (2019,8 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2011,1 руб.), производство химических продуктов (1887 руб.) и деятельность в области телекоммуникаций (1817,5 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (607,2 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (674,3 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (675,3 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (700,4 руб.).