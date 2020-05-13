Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания в самоизоляции

13 мая 2020, 14:21

Минздрав установил порядок продления и сокращения сроков пребывания граждан в самоизоляции. Это предусмотрено постановлением министерства №49 от 8 мая 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Сроки самоизоляции гражданам Беларуси, иностранным гражданам и лицам без гражданства продлеваются, если при повторном проведении лабораторного исследования биологического материала получен положительный результат на COVID-19 у лица, имеющего эту инфекцию, или контакта первого уровня. Также это касается тех случаев, если в последний день установленного периода самоизоляции не завершено медосвидетельствование контакта первого уровня по COVID-19.

После того, как получена информация о наличии оснований для продления сроков самоизоляции, таким гражданам дополнительно вручат требование о соблюдении правил поведения на этот период с указанием конкретных сроков.

В некоторых случаях могут сократить сроки пребывания в самоизоляции тех, кто прибыл в Беларусь из стран, где регистрируются случаи инфекции COVID-19. Это возможно при обращении человека, прибывшего в республику для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения. Об этом также может ходатайствовать организация, находящаяся на территории Беларуси, если речь идет об иностранных специалистах, прибывающих в страну для выполнения работ (оказания услуг) по заключенным с ними договорам.

Для сокращения сроков самоизоляции граждане по прибытии в Беларусь могут обратиться в организации здравоохранения при наличии отрицательного результата лабораторного исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения госграницы. О принятом решении проинформируют обратившегося, органы внутренних дел (если требование выдано сотрудником органов внутренних дел) и территориальный орган или учреждение, осуществляющее государственный санитарный надзор, по месту временного пребывания человека. При этом его прекращают посещать для оценки соблюдения требования.

Что касается ходатайства о сокращении сроков самоизоляции иностранных специалистов, то оно направляется в территориальную организацию здравоохранения компанией-резидентом не позднее, чем за пять рабочих дней до их прибытия. Решение принимается в течение четырех рабочих дней после получения такого ходатайства по согласованию с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими госсаннадзор. По месту временного пребывания иностранных специалистов проводят необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, и при наличии у них отрицательных результатов лабораторного исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы, посещение для оценки соблюдения требования о самоизоляции прекращается.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.