Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила 1193,8 рублей

26 мая 2020, 8:40

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2020 г. составила 1193,8 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В марте этого года было 1213,6 руб.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в апреле достигла 1720,4 руб. (темп роста к апрелю минувшего года - 104,4 %). В Минской области она составила 1159,8 руб. (103,8 %), Гомельской - 1051,5 руб. (105 %), Витебской - 1027,7 руб. (108,1 %), Гродненской - 1020,6 руб. (106,2 %), Брестской - 1009 руб. (105,4 %), Могилевской - 968 руб. (105,3 %).

Больше всего в апреле текущего года получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4965,3 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (3215,7 руб.), воздушный транспорт (2596,6 руб., в том числе грузовой - 2632,9 руб.), деятельность в области телекоммуникаций (2035,4 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2028 руб.), горнодобывающая промышленность (1945,4 руб.), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (1841,6 руб.), производство химических продуктов (1825,1 руб.), научные исследования и разработки в области технических наук (1734,9 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (517,7 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (674,2 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (691,2 руб.), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (664,6 руб.), занят рыболовством или рыбоводством (707,5 руб.), производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (778,7 руб.), работает на водном транспорте (720,2 руб.).