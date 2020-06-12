Власти подготовят рекомендации по турпоездкам с учетом изменения ситуации с COVID-19

12 июня 2020, 9:17

Власти подготовят рекомендации по турпоездкам с учетом изменения ситуации с COVID-19, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас создана соответствующая группа, которая должна с учетом текущей ситуации по коронавирусу отработать необходимые методологические рекомендации для санаторно-курортных учреждений и туристических компаний, которые будут заниматься как въездным, так и выездным туризмом. Эти предложения нашей санитарной службой подготовлены", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, рекомендации будут даваться исходя из складывающейся обстановки. Вместе с тем либерализация подходов, в том числе по самоизоляции, не должна ухудшить ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. "Все это контролируемо, управляемо, здесь не должно быть никаких опасений, что мы что-то делали не так или делаем", - подчеркнул вице-премьер.

Постепенно отрабатываются маршруты и взаимодействие с теми странами, которые открыты для посещения туристами из Беларуси. "Это Албания, Турция, ряд других стран. Каждый день мы получаем новую позитивную информацию о снятии ограничений. С точки зрения нашего внутреннего и въездного туризма мы тоже очень заинтересованы, чтобы к нам приезжали туристы", - сказал Игорь Петришенко. Поэтому восстанавливается санаторно-курортное лечение, с 15 июня - для белорусов, с 1 июля - в полной мере для иностранцев.

"Хотя мы и не прекращали весь этот период (март, апрель) прием иностранных туристов. Их отдыхало в наших санаториях порядка 120 человек - это фактически константа, которая была ежедневно. Люди знали, какова у нас санэпидемобстановка, и, не боясь ничего, приезжали, получали процедуры, которые у нас на очень высоком уровне делаются", - добавил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание, что в Беларуси не создавали препятствий для работы турбизнеса: агроусадьбы, рестораны, гостиницы никто не закрывал. Но ситуация с COVID-19 в мире внесла коррективы в работу этой отрасли. И турбизнесу нужно будет выполнить обязательства перед купившими путевки людьми. Турфирмы могут предложить сдвинуть сроки поездки, поменять страну путешествия или рассмотреть вариант отдыха в Беларуси.