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    • № 7, июль 2020

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    Пенсии по возрасту в Беларуси увеличатся на 5,2% с 1 июля

    22 июня 2020, 8:16

    Указом №232 "О повышении пенсий", который подписан Президентом Беларуси 20 июня, предусматривается проведение с 1 июля перерасчета всех трудовых пенсий. Подробнее о новых размерах выплат БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

    С 1 июля увеличиваются пенсии: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

    Перерасчет трудовых пенсий будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем пересчете пенсий, с повышением ее величины на 6 %.

    "Так, средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 руб. и увеличится на 5,2 % по сравнению с июнем 2020 г. (447,5 руб.) и на 12,5% - по сравнению с июлем 2019-го (418,4 руб.)", - уточнили в Минтруда.

    Перерасчет пенсий в июле будет произведен более чем 2,4 млн граждан. На выплату пенсий в 2020 г. будет направлено более 13,4 млрд руб., в т. ч. на перерасчет по данному указу - 335 млн руб.

    В министерстве подчеркнули, что размер увеличения пенсии у каждого получателя будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию.

    Размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также социальных пенсий в июле не изменяются. Речь, в частности, о доплатах лицам в возрасте старше 75 лет, надбавках на уход инвалидам I группы и лицам в возрасте старше 80 лет, повышениях Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам, другим категориям граждан. Увеличение этих выплат, соответствующее росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), было в феврале (на 3,5%) и в мае (на 2,9%), очередное планируется в августе.

     

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