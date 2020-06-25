Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 1227,9 рублей

25 июня 2020, 8:32

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2020 г. составила 1227,9 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В апреле этого года было 1193,8 руб.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в мае достигла 1771 руб. (темп роста к маю минувшего года - 113,5%). В Минской области она составила 1230,1 руб. (106,1%), Гомельской - 1070,4 руб. (105,5%), Витебской - 1048,6 руб. (109,4%), Гродненской - 1030,9 руб. (105,9%), Брестской - 1028,7 руб. (106,7%), Могилевской - 993,4 руб. (107,1%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. возросла на 7,9 %.

Больше всего в мае текущего года получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (5668,3 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2345,4 руб.), грузовой воздушный транспорт (2263,4 руб.), производство химических продуктов (2215,9 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2027,3 руб.), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (1941,6 руб.), горнодобывающая промышленность (1929,3 руб.), деятельность в области телекоммуникаций (1898,1 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (551,3 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (643,5 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (669,7 руб.), тем, кто занимается рыболовством или рыбоводством (705,4 руб.), оказывает услуги по временному проживанию и питанию (734,9 руб.), работает на водном транспорте (752,8 руб.), занят производством текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (758,9 руб.), уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (766,1 руб.).