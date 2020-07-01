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    • № 7, июль 2020

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    Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

    1 июля 2020, 12:05

    Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

    Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

    Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

    В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

    Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.

    Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по ряду направлений.

    В сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики

    - разработать и утвердить программу, направленную на существенное увеличение электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, включая расширение льготных условий для потребителей, отапливающих электроисточниками жилые помещения и садовые домики (дачи);

    - обеспечить создание наиболее благоприятных условий с учетом мирового опыта в целях повсеместного развития электротранспорта в стране;

    - совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению технического осмотра;

    - обеспечить своевременный капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий, а также комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделить местам производства работ, расположенным вблизи жилых домов;

    - максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;

    - проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;

    - обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистку и отведение сточных вод.

    В сфере торговли

    - усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке;

    - принимать незамедлительные меры реагирования при установлении фактов необоснованного повышения цен на реализуемые товары.

    В сферах занятости и социального обеспечения

    - обеспечить решение вопросов занятости населения;

    - принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;

    - осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;

    - обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

    В сфере здравоохранения

    - продолжить дальнейшую реализацию системных мероприятий, направленных на оказание населению доступной и качественной медицинской помощи;

    - обеспечить наличие необходимых лекарственных средств и контроль за необоснованным ростом цен на них.

    В сфере образования

    - проработать вопрос по изменению формата вступительных испытаний при поступлении в учреждения высшего образования по отдельным специальностям, в том числе поступлению по конкурсу аттестатов об общем среднем образовании без сдачи вступительных испытаний для выпускников, получивших целевые направления;

    - обеспечить проработку вопроса по установлению преимущественного права на зачисление за счет средств бюджета в высшие, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования на сельскохозяйственные специальности для лиц, поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);

    - проработать вопрос организации при необходимости в учреждениях общего среднего образования в рамках предмета "Трудовое обучение" профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям ("тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "оператор машинного доения" и иные).

    В денежно-кредитной сфере (совместно с Национальным банком)

    - обеспечить повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий граждан в целях строительства и приобретения жилья;

    - обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.

    В распоряжении также даны конкретные поручения по регионам. Обеспечивать их выполнение поручено Совету Министров совместно с облисполкомами.

    В Брестской области

    - провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;

    - построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.

    В Витебской области

    - разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года;

    - открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;

    - завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чашниках;

    - обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере "Юность" филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго".

    В Гомельской области

    - завершить строительство объекта "Центр игровых видов спорта в г.Светлогорске. 1-я очередь - Ледовый дворец";

    - открыть магазин в агрогородке Яново Ветковского района;

    - завершить строительство школы в микрорайоне №21 г.Гомеля.

    В Гродненской области

    - обеспечить строительство резервных скважин, водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды в агрогородке Пархимовцы Берестовицкого района;

    - принять необходимые меры по реконструкции очистных сооружений, модернизации главных канализационных насосных станций, реконструкции и строительству канализационных коллекторов в Лиде;

    - построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Слониме.

    В Минской области

    - построить детское дошкольное учреждение и школу в Фаниполе, а также школу в Столбцах;

    - физкультурно-оздоровительный комплекс в Дзержинске;

    - детские дошкольные учреждения в Любани, агрогородке Михановичи и поселке Дружный;

    - детский сад - начальную школу в микрорайоне №11 Восточный в Молодечно;

    - новое здание поликлиники учреждения здравоохранения "Несвижская центральная районная больница" в Несвиже;

    - физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Старых Дорогах и бассейн в Узде.

    В Могилевской области

    - провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

    - построить радиологический корпус №3 в Могилевском областном онкологическом диспансере и инфекционный корпус в Могилевской больнице №1;

    - дорогу "Юго-западный обход Могилева";

    - школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне №7 Бобруйска.

    Совместно с Минским облисполкомом и Минским горисполкомом

    - реализовать комплекс мероприятий по переводу Минска в 2025 году на водоснабжение только из подземных источников.

    Кроме того, в распоряжении поручено обеспечить разработку и утверждение до конца 2020 года Государственной программы обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2021-2025 годы.

    Брестскому горисполкому до конца 2021 года надо спланировать и завершить строительство спортивного стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств и жилого дома для военнослужащих Брестского гарнизона на условиях долевого строительства.

    Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить военнослужащих Вооруженных Сил арендным жильем государственного жилищного фонда в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса.-0-

     

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