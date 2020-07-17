В Беларуси почти четверть работников получают зарплату 1-1,5 тыс. руб.

17 июля 2020, 9:11

Согласно данным о медианной заработной плате за май 2020 года, почти 25% работников в Беларуси получали зарплату от 1 тыс. руб. до 1,5 тыс. руб., сообщили БЕЛТА в Белстате.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в ноябре 2020 г. ее размер составлял 848,5 руб., то в мае - 893,9 руб.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за май 2020 г., по данным Белстата, составлял 1227,9 руб.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до 300 руб. получали 1,9% работников, от 300,1 руб. до 400 руб. - 4,2%, от 400,1 руб. до 1000 руб. - 52,4%. Довольно высокий процент - 24,8% - работников, чей заработок составил от 1000,1 руб. до 1500 руб.. Выше этой суммы, но в пределах 2000 руб., получали 9% работников. Еще больше - до 3000 руб. - 4,9%, до 5000 руб. - 1,8%, до 7000 руб. - 0,5%, до 10000 руб. - 0,3% и выше этой суммы - 0,2%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - 1790,7 руб., производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1685,4 руб., деятельности трубопроводного транспорта - 1477,4 руб. Кстати, некоторый спад произошел в деятельности воздушного транспорта. Здесь медианная зарплата составила 1192,9 руб, хотя в ноябре прошлого года была 1387,9 руб.

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (3501,1 руб.), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больше. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как услуги по временному проживанию и питанию - 570,2 руб., творчество, спорт, развлечения и отдых - 570,7 руб., предоставление прочих видов услуг - 634,6 руб., производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - 646 руб., образование - 705,2 руб., деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг - 712,2 руб., почтовая и курьерская деятельность - 755,2 руб.