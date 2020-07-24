Средняя зарплата в Беларуси в июне составила 1248,9 рублей

27 июля 2020, 9:09

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне составила 1248,9 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В мае этого года было 1227,9 руб.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июне достигла 1748,6 руб. (темп роста к июню минувшего года - 110 %). В Минской области она составила 1233,4 руб. (107,5 %), Гомельской - 1108,5 руб. (109 %), Брестской - 1083,8 руб. (110,3 %), Витебской - 1074,8 руб. (110,9 %), Гродненской - 1067,9 руб. (108,7 %), Могилевской - 1033,5 руб. (108,7 %).

В целом по республике реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. возросла на 8,2 %.

Больше всего в июне получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (4848 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2910,9 руб.), грузовой воздушный транспорт (2738,4 руб.), деятельность в области телекоммуникаций (2055,8 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2042,3 руб.), горнодобывающая промышленность (2023,2 руб.), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (1896,5 руб.), производство химических продуктов (1865,7 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (586,9 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (662,3 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (699 руб.), тем, кто занимается рыболовством или рыбоводством (693,6 руб.), работает на водном транспорте (754 руб.), занят уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (768,8 руб.), оказывает услуги по временному проживанию и питанию (775,3 руб.).