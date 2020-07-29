  • О компании
  • Контакты
    •
  • О журнале
  • Авторам
  • Подписка
  • Рекламодателям
  • Форум

    • № 7, июль 2020

    Выберите номер:

    Купить этот номер
    в электронном виде
    Совет: Подпишитесь на содержание новых номеров и уведомления об акциях и специальных предложениях журнала «Заработная плата» на ваш e-mail!

    Другие
    наши издания

    • Журнал «Отдел кадров»
    • Журнал «Экология на предприятии»
    • Журнал «Планово-экономический отдел»

    Совмин определил порядок проведения государственных экспертиз условий труд

    31 июля 2020, 11:30

    Совет Министров Республики Беларусь утвердил положение о порядке проведения государственных экспертиз условий труда. Это предусмотрено постановлением правительства от 29.07.2020 № 449, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

    Цель экспертиз - установить, правильно ли условия труда отнесены к категории "вредные и (или) опасные" по результатам аттестации. Согласно постановлению предусмотрено проведение экспертиз правильности применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а также перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц, занятых на станках и машинах. Кроме того, в документе обозначены экспертизы условий труда на рабочих местах, качества проведения аттестации.

    Их проводят в организациях независимо от организационно-правовых форм должностные лица управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

    Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 г.

    31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке проведения государственных экспертиз условий труда. Это предусмотрено постановлением правительства от 29 июля 2020 года №449, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

    Цель экспертиз - установить, правильно ли условия труда отнесены к категории "вредные и (или) опасные" по результатам аттестации. Согласно постановлению предусмотрено проведение экспертиз правильности применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а также перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц, занятых на станках и машинах. Кроме того, в документе обозначены экспертизы условий труда на рабочих местах, качества проведения аттестации.

    Их проводят в организациях независимо от организационно-правовых форм должностные лица управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

    Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 года.-0-

    https://www.belta.by/society/view/sovmin-opredelil-porjadok-provedenija-gosudarstvennyh-ekspertiz-uslovij-truda-400747-2020/

    31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке проведения государственных экспертиз условий труда. Это предусмотрено постановлением правительства от 29 июля 2020 года №449, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

    Цель экспертиз - установить, правильно ли условия труда отнесены к категории "вредные и (или) опасные" по результатам аттестации. Согласно постановлению предусмотрено проведение экспертиз правильности применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а также перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц, занятых на станках и машинах. Кроме того, в документе обозначены экспертизы условий труда на рабочих местах, качества проведения аттестации.

    Их проводят в организациях независимо от организационно-правовых форм должностные лица управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

    Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 года.-0-

    https://www.belta.by/society/view/sovmin-opredelil-porjadok-provedenija-gosudarstvennyh-ekspertiz-uslovij-truda-400747-2020/

     

    Новости по теме: