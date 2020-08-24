Дефицит республиканского бюджета в январе-июле составил 1,42 млрд рублей

1 сентября 2020, 19:01

Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил 1,42 млрд руб., сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета сложились на уровне 12,84 млрд руб., или 50,9 % уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 7,6 млрд руб. (62,2 % плана), налога на прибыль - 1,5 млрд руб. (36,3 %). Акцизы поступили в сумме 1,7 млрд руб. (55,3 %). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,9 млрд руб. (40,3 %).

Расходы республиканского бюджета составили 14,26 млрд руб., или 52,1 % уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 7,2 млрд руб. (55,2 %), на финансирование национальной экономики - 3 млрд руб. (52,7 %), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - 10,2 млрд руб. (55,6 %).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2020 г. сложился в сумме 1,3 млрд руб. Доходы составили 29,8 млрд руб. (56,2 % уточненного годового плана), расходы - 31,1 млрд руб. (55,9 %).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд руб.

По состоянию на 1 августа 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 184,2 млн руб.