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    • № 9, сентябрь 2020

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    Минтруда разъяснило новации о возмещении расходов на проживание в командировке

    25 сентября 2020, 12:02

    В Беларуси внесены изменения в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало корреспонденту БЕЛТА суть изменений.

    Действующее положение было утверждено постановлением Совета Министров от 19.03.2019 № 176. А 22 сентября 2020 г. Совмин принял уже новое постановление №550. Этим документом предусматривается корректировка действующих подходов по возмещению расходов по найму жилого помещения при служебных командировках: в пределах Беларуси и за границу.

    Норма для бюджетных организаций

    Для бюджетных организаций предусмотрено обязательное представление подтверждающих документов для возмещения расходов по найму жилого помещения.

    При отсутствии таких документов возмещение осуществляется в размере 5% от размеров, установленных по найму жилого помещения, в зависимости от страны командирования (в пределах Беларуси либо за границу).

    Норма для иных организаций

    Иные организации, не относящиеся к бюджетным, а также индивидуальные предприниматели наделяются правом самостоятельно принимать решение, каким образом возмещать расходы по найму жилого помещения: с подтверждающими документами либо без них.

    С учетом данного подхода предусмотрена следующая норма. При принятии решения о возмещении расходов по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов принятия локального правового акта не требуется; на основании подтверждающих документов - такое решение необходимо закрепить в локальном правовом акте.

    При принятии нанимателем решения о возмещении работникам расходов по найму жилого помещения на основании подтверждающих документов, но при их отсутствии у командированного работника, указанные расходы возмещаются в размере, не превышающем 20%, но не менее 5% от размеров, установленных по найму жилого помещения, в зависимости от страны командирования (в пределах Беларуси либо за границу). Конкретный размер возмещения устанавливается нанимателем в локальном правовом акте.

    Норма для всех организаций

    Исходя из условий командирования за границу, у работника может происходить запланированная либо незапланированная временная остановка в пути.

    Согласно действующим нормам положения, в этом случае возмещение расходов по найму жилого помещения производится только посредством выданной корпоративной дебетовой карточки.

    Новым постановлением предусматривается, что при временной остановке в пути следования сумма расходов на указанные выше цели возмещается на основании подтверждающих документов. Размеры не должны превышать установленные приложением 2 к положению по стране, в которой произошла временная остановка в пути.

    Постановлением также предусмотрено возмещение командированным работникам расходов по бронированию мест в гостиницах, а также оплате обязательных тестов и иных видов эпидемиологического контроля, связанных с диагностикой вирусных инфекций.

    Постановление вступает в силу с 6 октября 2020 года и применяется в отношении работников, направленных в служебные командировки начиная с этой даты.

     

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