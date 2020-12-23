Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила 1300,5 рублей

28 декабря 2020, 8:52

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре этого года составила 1300,5 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В октябре средняя заработная плата работников составляла 1285 руб., в сентябре - 1264,5 руб.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в ноябре достигла 1839,3 руб. (темп роста к ноябрю минувшего года - 111 %). В Минской области средняя зарплата составила 1297,4 руб. (110,5 %), Гомельской - 1141,5 руб. (107,7 %), Гродненской - 1128,4 руб. (107,5 %), Брестской - 1117,7 руб. (107,3 %), Витебской - 1080 руб. (106,9 %), Могилевской - 1065,2 руб. (108,1 %).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. возросла на 8 %.

Больше всего в октябре получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (5601,6 руб.), деятельность воздушного транспорта (2394,4 руб., в т. ч. грузового - 3243,9 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2286,9 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2023,8 руб.), горнодобывающая промышленность (2164,2 руб.), производство химических продуктов (2285,3 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (588,7 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (701,7 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (717,6 руб.), занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (757 руб.).