Реальные денежные доходы населения к 2025 году должны вырасти минимум в 1,2 раза - Костевич

19 января 2021, 14:19

Реальные располагаемые доходы населения в номинальном выражении в новой пятилетке должны вырасти не менее чем в 1,2 раза. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. В общем объеме оплата труда занимает в среднем более 64%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) - более 23%. Сюда также входят доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, доходы от собственности и прочие.

"Что касается оплаты труда, то задача - обеспечить ее рост за счет производительности труда. При этом акцент будет адресно на тех организациях госсектора, а может, и частного, где действительно серьезный разрыв в заработной плате со средним значением 2020 года", - сказала Ирина Костевич. В бюджетной сфере, по ее словам, стоит задача роста зарплаты дифференцированно по каждой категории работников.

Ранее акцент делался на повышении уровня оплаты труда медицинских и педагогических работников. "Теперь мы говорим о повышении зарплаты не только врачей и учителей, но и профессорско-преподавательского состава, таких низкооплачиваемых категорий, как работники физической культуры и спорта, социального обслуживания, сферы культуры", - добавила министр.

В частности, у работников сферы культуры к концу 2025 г. соотношение должно составить 80 % от средней зарплаты по стране (прирасти на 38 процентных пунктов). Такое же соотношение должно быть достигнуто в оплате труда социальных работников.

Для низкооплачиваемых категорий акцент сделан на опережающий рост минимальной заработной платы. Но в текущей пятилетке она должна быть не менее 30% от прогнозируемой зарплаты на очередной календарный год. Базовая ставка планируется на уровне не менее 55%.

Пенсионная система в Беларуси солидарная, параллельно существует добровольная накопительная, но лишь 5% занятого в экономике населения пользуется этой возможностью. Важна увязка с заработной платой каждого конкретного человека во время его трудовой деятельности, его стажем. И обеспечивать эту увязку - задача государства. Но при этом в планах - усилить дифференциацию в размерах пенсий между обладателями высоких и низких зарплат. Об этом, по словам Ирины Костевич, говорят и многие получатели пенсий.

Также, если человек хочет получать больше, он может прибегнуть к услугам добровольного пенсионного страхования. "Задача - внедрить в текущей пятилетке экономические стимулы, которые заинтересуют человека войти в эту систему, чтобы обеспечить себе дополнительную подушку безопасности и повысить качество жизни на пенсии. А также заинтересовать нанимателя, чтобы его работник пошел в добровольную накопительную систему", - сказала министр.