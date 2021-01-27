Сроки и размер уплаты обязательных страховых взносов ИП

27 января 2021, 9:14

Минимальный размер суммы обязательных страховых взносов за 2020 год составляет 1584,40 белорусских рублей. Срок уплаты – не позднее 1 марта 2021 года.

Порядок уплаты обязательных страховых взносов (далее – взносы) регулируется Положением об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение об уплате).

Постановка на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов осуществляется в органах Фонда по месту жительства индивидуального предпринимателя, уплачивающего взносы за себя, автоматически со дня внесения записи о государственной регистрации в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).

Как рассчитываемся сумма к уплате?

Сумма обязательных страховых взносов (далее – взносы), причитающаяся к уплате в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда), исчисляется из определяемого индивидуальными предпринимателями дохода за период осуществления предпринимательской деятельности в отчетном году. При этом сумма взносов должна быть не менее суммы, исчисленной за указанный период из суммы размеров минимальной заработной платы, установленной и проиндексированной в соответствии с законодательством.

Сумма минимальных заработных плат за 2020 год составила 375*10+388,42*2=4526,84 рублей, сумма взносов за 2020 год составила 1584,40 рублей (4526,84*35%)

Расчет подлежащей уплате суммы с исключением периодов неосуществления деятельности можно произвести воспользовавшись калькулятором расположенным на сайте Фонда (https://ssf.gov.by/ru/kalk_ip-ru/.)

Срок уплаты взносов за 2020 год – не позднее 1 марта 2021 года.

Памятки для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, физических лиц (самозанятых) о сроках уплаты обязательных страховых взносов за 2020 год:

Памятка ИП, нотариусам и адвокатам 2020

Памятка самозанятым 2020

Как оплатить?

Реквизиты для перечисления взносов размещены на сайте Фонда (https://ssf.gov.by) в разделе - Сбор и уплата обязательных взносов/ Перечисление платежей/ Транзитные счета/ Минской области.

Платежи перечисляются с указанием своего учетного номера в органах Фонда (УНПФ), код платежа 03512 (страховые взносы).

Кому платить не надо?

Пунктом 7 Положения об уплате предусмотрено, что индивидуальные предприниматели самостоятельно исчисляют и уплачивают взносы со дня постановки их на учет в качестве плательщиков в органах Фонда, за исключением случаев, когда индивидуальные предприниматели одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности:

состоят в трудовых, а также связанных с ними отношениях, основанных на членстве (участии) в организациях любых организационно-правовых форм, являются собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридических лиц и выполняют функции руководителей этих юридических лиц и за которых в соответствии с законодательством уплачиваются взносы;

являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

получают профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза (данной категорией индивидуальных предпринимателей взносы уплачиваются со дня подачи в органы Фонда заявления о желании участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию).

Когда необходимо представить документы персонифицированного учета?

Декларировать периоды осуществления и (или) неосуществления предпринимательской деятельности необходимо путем предоставления 1 раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом, в органы Фонда документов индивидуального (персонифицированного) учета по форме ПУ-3 «Индивидуальные сведения» (далее – ПУ-3). Заполнить указанную форму можно с помощью специального программного комплекса (Ввод ДПУ) предназначенного для подготовки документов персонифицированного учета (программный комплекс можно скачать на сайте Фонда: https://ssf.gov.by). Документы могут быть предоставлены в районный отдел Фонда в электронном формате (с приложением распечатанных документов на бумажном носителе, подписанных индивидуальным предпринимателем), а также в виде электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью. Электронные документы могут представляться с использованием сети Интернет путем обращения на Портал Фонда (http://portal2.ssf.gov.by/).

Форма ПУ-3 за 2020 год должна быть представлена в органы Фонда не позднее 31 марта 2021 года.

В каком размере взыскивается пеня при несвоевременной уплате?

Не внесенная в срок сумма взносов является недоимкой. На сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на дату уплаты взносов.

В случае неуплаты взносов в установленный законодательством срок, задолженность будет взыскана на основании исполнительной надписи.

Источник: https://ssf.gov.by/ru/news-min-obl-ru/view/informatsija-o-porjadke-i-srokax-uplaty-objazatelnyx-straxovyx-vznosov-i-predstavlenii-dokumentov-11438/