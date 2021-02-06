Минтруда рассказало об инициативах укрепления семейных ценностей в новой пятилетке

8 февраля 2021, 10:15

Чтобы улучшить демографическую ситуацию, необходимы не только меры материального стимулирования. Поэтому в государственной политике на ближайшую пятилетку большое значение отводится формированию в качестве социальной нормы модели двух-, трехдетной семьи, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С этой целью в подпрограмму "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы заложен блок мероприятий по освещению и пропаганде позитивного образа современной семьи.

Предстоит всесторонняя информационная работа, в том числе в социальных сетях, на ТВ, в виде наружной рекламы. К примеру, Минтруда в текущем году выступило заказчиком социальный рекламы ОО "Клуб львов", посвященной ответственному отцовству, популяризации сети "Папа-школ", которые работают при центрах социального обслуживания населения.

Также в 2022 и 2024 годах пройдет традиционный республиканский конкурс "Семья года", участники которого своим примером популяризируют ценности многодетности, такого уклада, когда дом полная чаша. Мининформ совместно с Белорусским союзом женщин вновь проведет республиканский творческий конкурс среди печатных и электронных СМИ "Крепка семья - крепка держава".

Кроме того, в госпрограмму включен целевой показатель "Доля учреждений общего среднего образования, в которых реализуются программы педагогического просвещения родителей и (или) программы факультативных занятий, содержащие вопросы подготовки обучающихся к семейной жизни". Планируется, что к 2025 году в каждом учреждении общего среднего образования будет вестись такая работа и с родителями, и с учениками.

Запланированы и меры для предоставления возможностей родителям успешно совмещать работу и воспитание детей. "Министерством обсуждались перспективные направления развития семейной политики на диалоговых площадках, которые в декабре-январе прошли по стране. Около 120 многодетных семей высказывали свои потребности и предложения, в том числе по вопросу баланса "семья-работа". Законодательство о труде и сегодня содержит нормы, направленные на решение этого вопроса. И они продолжают совершенствоваться", - добавили в Минтруда.

Например, многодетные родители могут воспользоваться правом на один дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка. Но не всегда этот день возможно взять с учетом специфики работы либо не всегда родителям нужен целый день. Поэтому в качестве одного из вариантов предложено предусмотреть для многодетных родителей альтернативу: использовать еженедельно свободный от работы день или ежедневно работать в сокращенном режиме - семь часов вместо восьми. При этом во втором случае, как и в первом, работник не должен терять в заработной плате. Это предложение будет проработано среди прочих при подготовке изменений в Трудовой кодекс.