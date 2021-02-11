Зарегистрированных безработных стало меньше - Минтруда подвело итоги по занятости за 2020 год

16 февраля 2021, 14:13

Министерство труда и социальной защиты подвело итоги по ситуации на рынке труда за 2020 год, сообщает БЕЛТА.

В органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве в минувшем году обратились 152,7 тыс. человек (85,6% к 2019 году), из них 70,7 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (76,7% к 2019 году). Трудоустроены 117,6 тыс. человек, в том числе 50,6 тыс. безработных. На профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, обучающие курсы направили 4,4 тыс. человек, на оплачиваемые общественные работы - 33,5 тыс. Еще 1629 граждан получили содействие в организации предпринимательской деятельности.

Среднестатистический портрет безработного (официально) белоруса - мужчина 35-49 лет. Но также довольно много мужчин в возрасте 55-57 лет находятся в поиске работы. Из общего числа безработных молодежь в возрасте 16-30 лет занимает только 18,7%, женщины - 37,3%.

При этом на протяжении года наблюдались волны роста и уменьшения числа зарегистрированных безработных. Резкий спад регистрации произошел в апреле 2020-го, постепенно этот показатель достиг 6,2 тыс. новых безработных в октябре, а к концу года снизился до 4 тыс. Период безработицы в среднем достигает 2,9 месяца.

В итоге численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на 1 января 2021 года составила 7,2 тыс., что на 18% меньше, чем на 1 января 2020 года.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2021 года составил 0,2% к численности рабочей силы (как и годом ранее). Хуже всего ситуация в двух районах Витебской области - Поставском и Полоцком (более 0,5%).

Как сообщалось, на 2020 год был определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда, в который вошли 29 регионов (22,7% от общего числа административно-территориальных единиц), а в 2019-м было 53. По Брестской, Гомельской, Могилевской областям в перечень включено по 3 района, Гродненской - 2. Больше всего таких территорий в Витебской и Минской областях - по 9 районов.

Коэффициент напряженности на рынке труда (число безработных на одну вакансию) спустя год остался неизменным - 0,1. На начало этого года наниматели предлагали 72 тыс. вакансий, или 86,1% к тому, что было в общереспубликанском банке годом ранее. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 61,5% от общего числа вакансий.

В топ-10 востребованных среди нанимателей работников попали водитель автомобиля, продавец, уборщик помещений, швея, повар, санитарка, контроллер-кассир, грузчик, каменщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Среди специалистов и служащих - медсестра, врач-специалист, инженер, фельдшер-лаборант, ветврач, лесник и др. При этом в сельской местности наниматели чаще ищут трактористов-машинистов, операторов машинного доения, животноводов, ветврачей, зоотехников.