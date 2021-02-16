Цены на социально значимые товары в Беларуси в январе в среднем выросли на 1,3%

16 февраля 2021, 17:06

Цены на социально значимые товары (СЗТ) в Беларуси в январе в среднем выросли на 1,3%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"За месяц цены на социально значимые товары в среднем увеличены на 1,3%. Наибольший вклад в прирост индекса потребительских цен на СЗТ за месяц, помимо лекарственных средств, внесло удорожание импортируемых рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1,8%, масел и жиров в среднем на 2% (в том числе растительного масла - на 3,9%). Лежкоспособные овощи (например, картофель, свекла) за счет затрат организаций на их хранение в январе в среднем подорожали на 8,3%. Вместе с тем на отдельную плодовоовощную продукцию (огурцы и яблоки), ввозимую в настоящее время в страну, отмечается снижение цен в среднем на 2,4% на фоне ужесточения подходов к регулированию цен импортеров СЗТ", - рассказали в МАРТ.

Что касается прироста цен на социально значимые товары в годовом выражении, в январе он составил 5,9%, инфляция в целом за прошедшие 12 месяцев увеличилась до 7,7%. Сохранение ценовых показателей на повышенном уровне во многом обусловлено отменой льготной ставки НДС на отдельные товары, в том числе на социально значимые. Наибольший вклад в годовой прирост цен на СЗТ внесло повышение стоимости лекарственных препаратов на 4,6%, а также подорожание маргарина и консервов из рыбы. Кроме этого, на рост цен повлияли удорожание импортируемых товаров и повышение отпускных цен отечественными производителями (ввиду удорожания стоимости сырья и материалов в производстве). При этом в январе отмечается замедление роста цен на СЗТ за счет плодовоовощной группы.

Прирост постоянно регулируемых цен и тарифов за 12 месяцев составил 7,3%. В январе подорожало автомобильное топливо (порядка 1,1% за месяц) и сжиженный газ в баллонах (на 1,3%). Повышены цены на табачные изделия (на 5,4%) и водку (на 2%) вследствие необходимости компенсации увеличения с 1 января ставок акцизов.

Индекс потребительских цен на социально значимые товары - один из параметров прогноза социально-экономического развития, введенный правительством в 2021 году. Он рассчитывается Национальным статистическим комитетом по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.