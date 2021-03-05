Минюст назвал топ-5 имен девочек в 2020 году

5 марта 2021, 12:32

Министерство юстиции назвало топ-5 имен девочек в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По сведениям загсов, среди самых популярных собственных имен, которые родители давали девочкам в ушедшем году, были София, Мария, Анна, Ксения, Дарья.

В регионах расклад популярных имен, зарегистрированных в 2020 году, менялся. Так, в столице третье по популярности имя девочки - Алиса, пятое - Ева. В Гомельской области чаще других регионов регистрировали имя Полина, в Витебске популярно имя Анастасия, в Могилеве - Милана, в Гродно - Виктория.

В имянаречении детей в последние годы наблюдается тенденция присвоения редких и необычных, а также старинных собственных имен. По статистике органов ЗАГС, девочек чаще, чем мальчиков, называют редкими именами. Только в Минске в записях актов о рождении имена 272 девочек встречаются лишь единожды. Наибольшее количество детей с уникальными именами в Минске и областных центрах.

Среди редких и необычных, а также старинных собственных имен, которые выбрали родители для дочерей, были Ариэлла, Арфелия, Алексия, Асия, Виринея, Вирсавия, Дива, Жамила, Зоряна, Иллирия, Иванка, Капитолина, Кассиопея, Кирия, Лолита, Луна, Марфа, Милалика, Мальвина, Мара, Рогнеда, Рукайя, Самийя, Соная, Петра, Славяна, Сонай, Симрана, Сандринья, Урмила, Шанель, Цветана, Эвалетт, Эля, Юсра, Юнна, Ядвига, Ясна.

В Минюсте напомнили: родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, которое не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Основным считается имя, указанное в записи акта о рождении первым.

В прошлом году родители также давали дочерям двойные имена: Анна-Люция, Арифе-София, Варвара Маргарита, Доминика Алиса, Лейла Лариса, Лидия-Луиза, Мелания Александра, Мия Руслана, Стефания Мария.

Некогда популярные имена, к примеру в 1980-е годы - Ольга, Наталья, Татьяна, в 1960-е - Елена, Ирина, Светлана, сейчас при регистрации встречаются редко.