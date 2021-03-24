Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 1277,1 рублей

24 марта 2021, 18:17

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2021 г. составила 1277,1 руб., сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе этого года средняя заработная плата работников составляла 1290 руб., а в декабре минувшего - 1474,6 руб. При этом надо понимать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в феврале достигла 1850,8 руб. (темп роста реальной зарплаты к февралю минувшего года - 105,5%). В Минской области средняя зарплата составила 1247,6 руб. (103,3%), Гомельской - 1127,7 уб. (104,3%), Гродненской - 1079,4 руб. (104%), Брестской - 1075,9 руб. (102,6%), Витебской - 1068 руб. (104%), Могилевской - 1037,6 руб. (103,5%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в феврале по сравнению с февралем 2020 г. возросла на 4,2%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (5907,2 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2728,3 руб.), деятельность воздушного транспорта (2173,3 руб., в том числе грузового - 3286,6 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2143,2 руб.), химических продуктов (2072,1 руб.), горнодобывающая промышленность (1985,4 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (558,9 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (705,7 руб.), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (719,4 руб.), занимающимся рыболовством и рыбоводством (731,8 руб.), уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (779 руб.).