Ставка рефинансирования с 21 апреля повышается до 8,5% годовых

14 апреля 2021, 19:27

С 21 апреля 2021 года ставка рефинансирования составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - 9,5%, ставка по депозиту овернайт - 7,5%. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен.

"В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров. В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии. Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость", - отметили в Нацбанке.

Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий. Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении.

В целях ограничения инфляции Национальным банком в рамках режима монетарного таргетирования принят комплекс мер, направленных на усиление контроля за денежным предложением.

Также в Нацбанке рассказали, что в мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, что обусловлено проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики. Высокой также ожидается инфляция в странах - основных торговых партнерах Беларуси. Так, согласно прогнозам Банка России, рост потребительских цен в Российской Федерации замедлится до целевых ориентиров не ранее первой половины 2022 года.

Одновременно более значимым может быть влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен, а также последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров.

"В совокупности указанные факторы формируют предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий экономических агентов продолжительное время, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем. В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию. В этих условиях с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением правлением Национального банка принято решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов", - рассказали в Нацбанке.

С учетом влияния всех факторов специалисты прогнозируют уже начиная с второго квартала снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится во втором квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается около 7%.

В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с второго квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира - около 5%.

"При рассмотрении вопросов по денежно-кредитной политике правление Национального банка по-прежнему будет исходить из необходимости поддержания ценовой стабильности. Принимаемые решения будут основываться на всестороннем анализе внешних и внутренних факторов с учетом продолжительности их влияния и возможных вторичных эффектов, а также на оценке инфляционных рисков", - резюмировали в управлении информации и общественных связей.