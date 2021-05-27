МАРТ расширил регулирование цен на социально значимые товары

7 июня 2021, 14:54

Министерство антимонопольного регулирования и торговли расширяет государственное регулирование цен на социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением ведомства от 1 июня 2021 года № 40 "О регулировании цен на социально значимые товары".

"На фоне продолжающегося роста мировых цен на продовольствие наблюдается ускорение годового прироста потребительских цен в Беларуси. По данным ФАО, прирост мировых цен на продовольствие в целом в мае 2021 года в годовом выражении ускорился до 37,5% (28,7% в апреле), в том числе прирост цен на мясо составил 8,3%, молоко - 25,9%, зерновые культуры - 34,5%, масло растительное - 120,9%. По данным Всемирного банка, в мае этого цены на кофе в годовом выражении выросли до 24,4%, чай - до 75,5%, пальмовое масло - в два раза", - отметили в МАРТ.

В связи с этим МАРТ принято постановление от 1 июня 2021 года №40 "О регулировании цен на социально значимые товары". Документом предусмотрено сближение перечней товаров, на которые осуществляется ценовое регулирование в соответствии с постановлением правительства от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Постановлением вводится регулирование цен на ряд продуктов питания: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Также документ предусматривает изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Кроме того постановлением уточняются подходы к регулированию цен на детское питание.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Источник: БЕЛТА.