Правительство сократило срок самоизоляции в Беларуси до 7 дней

15 июля 2021, 16:54

Правительство сократило срок самоизоляции до 7 дней. Это предусмотрено постановлением №401 от 14 июля 2021 года, которым вносятся изменения в постановления Совмина от 8 апреля 2020 года №208 "О введении ограничительного мероприятия", а также от 30 октября 2020 года №624 "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания", сообщает со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями в постановление №208 предусмотрено сокращение срока самоизоляции для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. Самоизоляцию необходимо будет соблюдать в течение 7 календарных дней с даты последнего контакта (ранее 10 дней).

Также установлена новая форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Что касается изменений в постановление №624, то в их числе - корректировка перечня лиц, на которых не распространяется действие требования о временной приостановке пересечения госграницы Беларуси на въезд в страну в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на ж/д вокзалах (станциях), в речных портах через госграницу иностранными гражданами и лицами без гражданства.

В частности, он дополнен следующими категориями граждан: иностранцы, прибывающие для получения образования, при предъявлении ими документов (копий документов) учреждения образования Беларуси, подтверждающих цель данной поездки (приглашение на обучение, справка-вызов, справка о получении образования и другое); лица, следующие для проведения вакцинации против инфекции CОVID-19; граждане России, следующие с территории Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

Также в числе изменений - распространение требования о самоизоляции в течение 7 календарных дней (ранее 10 дней) со дня прибытия в Беларусь на белорусских граждан и иностранцев, прибывших из стран, включенных в перечень государств, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещаемый на официальном сайте Министерства здравоохранения, а также следовавших транзитом через территорию таких стран.

Кроме того, разрешено использовать для подтверждения отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 оригинал либо копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в системе "Путешествую без COVID-19". Это касается иностранцев, достигших шестилетнего возраста (исключение - имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси), прибывающих в страну.

Граждане государств - членов ЕАЭС, достигшие шестилетнего возраста (исключение - имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси), должны будут представлять отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 при въезде в Беларусь через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19"

В соответствии с постановлением №401 Министерству здравоохранения и Государственному пограничному комитету поручено принять меры по надлежащему информированию иностранцев о соблюдении правил поведения в самоизоляции путем вручения соответствующих требований, составленных при необходимости на английском языке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Источник: БЕЛТА.