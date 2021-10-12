За сентябрь проиндексирована МЗП и два вида денежных доходов - Минтруда

12 октября 2021, 8:27

Денежные доходы населения Беларуси за сентябрь 2021 г. не индексируются, за исключением отдельного вида стипендий и пособия по безработице. Также индексируется минимальная заработная плата (МЗП), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, индексация доходов производится в связи с инфляцией, вызываемой ростом цен на потребительские товары и услуги. Она представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения 5%-ного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за сентябрь текущего года к августу составил 101,3%. Он не превысил 5%-ного порога к августу 2021 г. - месяцу пересмотра базовой ставки и бюджета прожиточного минимума. Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за сентябрь не подлежат.

Вместе с тем, индекс потребительских цен за сентябрь 2021 г. превысил 5%-ный порог к январю 2021 года - месяцу пересмотра базовой величины и составил 106,3%. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины, подлежат индексации за сентябрь.

Норматив индексации за сентябрь составляет 283,46 руб. Если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит 17,86 копеек, если ниже - 6,3% от фактического их значения. "С учетом изложенного, индексации за сентябрь этого года подлежат следующие виды денежных доходов физических лиц, выплачиваемые из бюджетных источников и не носящие единовременного характера: пособия по безработице, стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполкома", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Кроме того, поскольку индекс потребительских цен за сентябрь превысил 5%-ный порог к январю этого года, размер месячной МЗП (установленная с 1 января 2021 г. в размере 400 руб.) подлежит индексации за сентябрь. Таким образом ее размер составил 417,86 руб. Часовая минимальная зарплата изменяется нанимателем при изменении размера месячной МЗП, в том числе в связи с индексацией.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Источник: БЕЛТА.