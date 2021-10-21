Подоходный налог при выходе физического лица из состава участников организации: МНС разъясняет

21 октября 2021, 12:13

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь разъясняет вопросы применения норм Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) в части налогообложения подоходным налогом с физических лиц доходов, полученных физическим лицом при выходе из состава участников организации (разъяснение от 15.10.2021 № 3-2-7/02251 ).

Гражданин А. выходит из состава участников общества с ограниченной ответственностью «Б» (далее – ООО «Б»).

В соответствии с Соглашением, заключенным 31.05.2021 между выходящим участником – гражданином А. и оставшимися участниками ООО «Б» (далее – Соглашение) выплата гражданину А. действительной стоимости доли в уставном фонде ООО «Б» заменена выдачей следующего имущества в натуре:

- всех прав заимодавца по договору займа, заключенному ранее между ООО «Б» (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «К» (заемщик), включая права на получение суммы займа (основного долга) и процентов за пользование займом;

- доли ООО «Б» в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью «Ю» (далее – ООО «Ю»).

По условиям Соглашения моментом передачи вышеперечисленного имущества (перехода прав) от ООО «Б» к гражданину А. является дата заключения Соглашения – 31.05.2021.

Возникает ли у гражданина А. объект налогообложения подоходным налогом на дату заключения Соглашения? В каком порядке производится исчисление и уплата подоходного налога?

Ответ. При определении налоговой базы подоходного налога учитываются все доходы физического лица, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах (ч. 1 п. 1 ст. 199 НК).

В соответствии с подп. 1.2 ст. 213 НК при получении физическим лицом доходов в натуральной форме дата фактического получения таких доходов определяется как день их передачи физическому лицу, если иное не установлено этой статьей.

Согласно подп. 1.4 ст. 213 НК при прекращении обязательства перед физическим лицом по выплате ему дохода, в т. ч. путем зачета встречных однородных требований, прощения долга, уступки права требования другому лицу, дата фактического получения физическим лицом дохода определяется как день прекращения такого обязательства.

В рассматриваемой ситуации в силу положений подп. 1.2 и 1.4 ст. 213 НК датой фактического получения гражданином А. доходов в натуральной форме от ООО «Б» является день заключения вышеуказанного Соглашения, т.е. 31.05.2021.

В соответствии со ст. 216 НК ООО «Б», выплатившее (передавшее) 31.05.2021 действительную стоимость доли участнику общества гражданину А. в виде доходов в натуральной форме (прав заимодавца по договору займа и доли в уставном фонде ООО «Ю»), признается налоговым агентом и обязано в установленном законодательством порядке исчислить, удержать у гражданина А. и перечислить в бюджет исчисленную сумму подоходного налога с таких доходов.

При этом определение размера дохода, подлежащего налогообложению подоходным налогом, осуществляется налоговым агентом — ООО «Б» с учетом норм подп. 2.38 ст. 196 НК, в соответствии с которыми подлежит налогообложению доход, полученный гражданином А. в размере, превышающем сумму его вклада в уставный фонд ООО «Б» или сумму фактически произведенных им расходов на приобретение доли в уставном фонде ООО «Б», исчисленных в порядке, предусмотренном ч. 2 – 5 подп. 2.38 ст. 196 НК.

При невозможности удержания подоходного налога по причине отсутствия выплат гражданину А. в денежной форме удержание подоходного налога с выплаченного ему дохода производится ООО «Б» в порядке, установленном п. 5 ст. 216 НК.