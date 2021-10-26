Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила 1442,7 рублей

26 октября 2021, 8:40

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в сентябре составила 1442,7 руб., сообщили в Национальном статистическом комитете.

В августе средняя заработная плата работников составляла 1463,2 руб., в июле - 1471,7 руб.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в сентябре была 2009,9 руб. (темп роста реальной зарплаты к сентябрю минувшего года - 101,5%). В Минской области она составила 1435,8 руб. (105,0%), Гомельской - 1299,2 руб. (104,2%), Гродненской - 1246,9 руб. (102,6%), Брестской - 1247,4 руб. (103,9%), Витебской - 1217,1 руб. (104,1%), Могилевской - 1180,6 руб. (103,3%).

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (5582,4 руб.), деятельность пассажирского воздушного транспорта (3273,8 руб.) и деятельность грузового воздушного транспорта (2556,1 руб.), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (3745,3 руб.), горнодобывающая промышленность (2686,7 руб.), производство химических продуктов (2263,5 руб.), производство кокса и продуктов нефтепереработки (2371,7 руб.), научные исследования и разработки в области технических наук (2231,3 руб.), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (2212,1 руб.), деятельность в области телекоммуникаций (2130,6 руб.).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (686,5 руб.), сферы творческой деятельности и развлечений (791,3 руб.), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (823,2 руб.), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (788,2 руб.).

Источник: БЕЛТА.