Указом Президента усовершенствовано законодательство о едином социальном нормативе

29 октября 2021, 10:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №424, которым вносятся изменения в ряд указов главы государства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом, в частности, предусматривается реализация норм новых кодексов об административной ответственности: уточняются ссылки на статьи, компетенция государственных органов по ведению административного процесса.

Кроме того, актуализируется состав Межведомственной комиссии по освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней с учетом произошедших кадровых изменений.

Одновременно указом скорректированы отдельные документы в части замены упраздненного понятия "минимальный потребительский бюджет" на единый социальный норматив - бюджет прожиточного минимума в эквивалентном размере.

Ряд указов и их структурных элементов, положения которых на сегодня полностью реализованы в законодательстве, признаются утратившими силу.

Как сообщалось, вопрос об актуализации отдельных актов главы государства с учетом новых кодексов об административной ответственности, а также закона по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы обсуждался на совещании у Президента 22 октября.

Говоря о замене такого индикатора, как величина минимального потребительского бюджета, на величину бюджета прожиточного минимума, белорусский лидер предупредил: "Не получится ли, что из-за технических правок перестанут работать давно отлаженные механизмы? Вот этого допустить нельзя".

По итогам совещания министр труда и социальной защиты Ирина Костевич пояснила, что в соответствии с законом по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы с 15 ноября отменяется минимальный потребительский бюджет и вводится в качестве единого социального норматива бюджет прожиточного минимума. Изменения необходимо будет внести также в постановления правительства.

"На практике сегодня в большинстве случаев по всем вопросам социальной политики, защиты и поддержки граждан действует прежде всего бюджет прожиточного минимума. Это уровень малообеспеченности, пенсионное обеспечение, социальная поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, видя, что на практике больше всего работает бюджет прожиточного минимума (он еще у нас определяется по социально-демографическим группам), был принят такой закон, который устанавливает единый социальный норматив", - пояснила Ирина Костевич.

"Все меняется соразмерно тем величинам, которые действуют в сегодняшнем законодательстве. Поэтому к никаким социальным напряжениям в вопросах, затрагивающих изменения этих параметров, это не приведет, - обратила внимание министр. - Два минимальных потребительских бюджета (был такой критерий в указе) меняются на три бюджета прожиточного минимума. То есть сама величина, выраженная в рублевом выражении, остается такой же. Меняется только критерий".

Источник: БЕЛТА.