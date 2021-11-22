Центр защиты персональных данных обеспечит методологическое сопровождение и обучение

24 ноября 2021, 16:02

Национальный центр защиты персональных данных обеспечит методологическое сопровождение и обучение, сообщил директор центра Андрей Гаев во время круглого стола.

"Центр будет решать две главные задачи. Первая связана с организацией защиты персональных данных в Беларуси. Это не значит, что в центре будут сконцентрированы все информационные ресурсы - базы, банки данных. Они останутся у собственников, владельцев этих систем. Но через вопросы, связанные с обеспечением методологического сопровождения, контролем, через рассмотрение жалоб, которые, возможно, будут возникать у граждан, субъектов персональных данных, центр будет влиять на данные процессы", - сказал Андрей Гаев.

В первое время деятельности упор будет на методологическом обеспечении реализации вступления в силу закона о защите персональных данных. "У каждой организации, оператора было полгода, чтобы обеспечить реализацию этого закона на практике. Поэтому ссылаться на то, что чего-то в глобальном аспекте не хватает, категорически неверно. Ряд вопросов должен был урегулировать центр, который только чуть больше недели назад юридически создан. Мы понимаем, что некоторые моменты требуют времени, поэтому с пониманием будем относиться к тем процессам, которые еще должны быть решены, но работу юридических и иных служб организаций, конечно, этот центр подменять не будет, каждый должен обеспечить исполнение того, что в законе написано", - подчеркнул Андрей Гаев.

Вторая важная задача Национального центра защиты персональных данных связана с организацией образовательного процесса. Центр будет обеспечивать повышение квалификации по вопросам защиты персональных данных. Кроме того, от Национального центра обмена трафиком переходят вопросы по повышению квалификации по темам, связанным с технической и криптографической защитой информации. Есть соответствующие решения, которые определяют, кто и когда должен проходить такое обучение.

Национальный центр защиты персональных данных был создан 15 ноября - в день вступления в силу закона Беларуси "О защите персональных данных". Основная цель этого законодательного акта - обеспечить защиту персональных данных каждого из граждан при их обработке.

"Закон впервые консолидировал до этого разрозненные нормы, существовавшие в ряде нормативных правовых актов, регулировавших оборот персональных данных. Мы видим, как с развитием интернет-технологий и с проникновением все большего количества процессов, происходящих в жизни, экономике, в виртуальную среду возрастает значимость вопросов, связанных с безопасностью информации, в частности, данных о гражданах", - отметил Андрей Гаев.

Базовый закон, который до этого регулировал отношения, связанные с обработкой персональных данных (закон "Об информации, информатизации и защите информации"), как показала практика, имел определенные упущения. В частности, им не регулировались моменты, связанные с информацией об электронных адресах, номерах телефонов, что сейчас нормативно регулируется.

"В целом каждый человек имеет право знать, кто, как, в каком объеме и зачем работает с его персональными данными. Более того, важно еще иметь возможность влиять на эти процессы. Законом эти вопросы также четко регулируются, - сказал директор центра. - Но успех его реализации зависит от каждого из нас, потому что только в наших силах решать вопрос, кому и зачем мы эти персональные данные предоставляем. Конечно, центр сделает все возможное, чтобы исполнение законодательства операторами и людьми происходило максимально четко и системно".

Источник: БЕЛТА.