Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1478,9 рублей

24 ноября 2021, 16:47

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в октябре составила Br1478,9, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В сентябре средняя заработная плата работников составляла Br1442,7, в августе - Br1463,2. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в октябре была Br2059,6 (темп роста реальной зарплаты к октябрю минувшего года - 102,4%). В Минской области она составила Br1475,6 (102,5%), Гомельской - Br1335 (106,7%), Гродненской - Br1281,1 (104%), Брестской - Br1273,7 (104,7%), Витебской - Br1244,1 (105,2%), Могилевской - Br1203,7 (104,1%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - октябре по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла на 4,8%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5598), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3641,3), деятельность пассажирского воздушного транспорта (Br3497,1) и деятельность грузового воздушного транспорта (Br2427,9), горнодобывающая промышленность (Br2731,7), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2372,8), производство химических продуктов (Br2282,1), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br2232,5), деятельность в области телекоммуникаций (Br2216,2), научные исследования и разработки в области технических наук (Br2173,9).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br715,2), сферы творческой деятельности и развлечений (Br808,2), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br820,7), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br800,6).

Источник: БЕЛТА.