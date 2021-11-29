Минтруда: оператор ПЭВМ, продавец, лифтер попали в топ профессий для обучения инвалидов

1 декабря 2021, 15:40

В Беларуси из всех людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте рекомендации к труду имеют чуть более половины - 119 тыс. человек. Больше шансов трудоустроиться у людей с опытом и профессией, для чего организуется их подготовка по востребованным специальностям. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха на пресс-конференции "Интеграция людей с инвалидностью в полноценную жизнь общества".

"В трудовой деятельности могут участвовать не все, а только те, которым врачи выдали соответствующее заключение. Заключения МРЭК сегодня имеют 119 тыс. инвалидов, то есть чуть более половины из тех, кто находится в трудоспособном возрасте. Работают 55% из них (почти 65 тыс. человек)", - сказала Виктория Гречиха.

Людей с инвалидностью трудоустраивают с учетом рекомендаций, изложенных в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Инвалиды имеют право работать как у нанимателей с обычными условиями труда, так и в специализированных организациях. На 84 предприятиях, созданных общественными объединениями инвалидов, занято почти 4,3 тыс. людей с ограниченными возможностями.

"Безусловно, больше шансов трудоустроиться у тех, кто имеет профессию и опыт работы. За последние пять лет служба занятости помогла пройти обучение почти 1,5 тыс. безработным инвалидам по 57 специальностям. Наиболее востребованными оказались профессии лифтера, кладовщика, оператора ПЭВМ, продавца, контролера-кассира, а также обучение основам предпринимательской деятельности", - рассказала Виктория Гречиха.

Ежегодно в центры занятости обращается около 4,5 тыс. человек. Поиск работы через центры занятости населения имеет определенные преимущества. Кроме основных услуг для инвалидов предусмотрены дополнительные гарантии: трудоустройство на забронированные рабочие места, адаптация к трудовой деятельности, приоритетное направление на обучение с оплатой расходов по проживанию и проезду, создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. При этом все услуги бесплатны.

В этом году трудоустроено на постоянную работу 1,6 тыс. человек с инвалидностью, из них почти 600 - в счет брони. Около 200 человек нашли работу по результатам сопровождаемого трудоустройства, более 400 человек прошли адаптацию к трудовой деятельности, более 100 направлены на профессиональное обучение, 24 человека получили рабочие места, созданные для инвалидов за счет средств бюджета фонда социальной защиты населения, и более 20 человек получили содействие в организации собственного дела.

В качестве дополнительных мер по обеспечению занятости инвалидов планируется введение системы квотирования рабочих мест. Она предполагает, что предприятиям устанавливается определенное количество рабочих мест для инвалидов в процентном соотношении к общей численности работников. Этот механизм предполагается распространить на средние и крупные предприятия с численностью работников от 100 человек и выше. В отношении микро- и малых предприятий продолжит действовать механизм бронирования рабочих мест для приема на работу граждан из числа безработных инвалидов.

Источник: БЕЛТА.