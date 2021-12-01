Костевич: для молодых студенческих семей планируются новые льготы при рождении детей

2 декабря 2021, 9:25

Для молодых родителей, которые еще не закончили получать образование, планируется ввести новые льготы при рождении детей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на выездном заседании коллегии Администрации Президента по вопросам реализации молодежной политики.

Как показывают социологические исследования, семья занимает первую позицию в иерархии ценностей молодых людей в Беларуси. Брак рассматривается в качестве несомненного атрибута семейной жизни белорусов и особенно важен при принятии решения о рождении детей. "Вместе с тем вступление в брак и рождение детей неуклонно смещаются на более поздние этапы жизни. Современная молодежь на первых этапах жизненного пути выбирает образование и карьеру. И только ближе к 30 годам - семью и детей", - отметила министр.

"С одной стороны, родительство в более осознанном возрасте повышает стабильность семей. С другой - говорит о снижении потребности в детях, - добавила она. - Задача государства - создать такие условия при рождении детей, которые позволяли бы за счет собственных возможностей и поддержки со стороны государства обеспечивать качество жизни молодой семьи".

В социальной поддержке молодых семей министр выделила три основных блока: работа, жилье, поддержка при рождении детей.

Говоря о том, как государство способствует решению жилищных вопросов молодых семей, Ирина Костевич заметила: сейчас в приоритете наиболее нуждающиеся - многодетные семьи. "Поэтому задача текущей пятилетки - развитие рынка арендного жилья и повышение его доступности для семей с одним и двумя детьми", - подчеркнула руководитель Минтруда и соцзащиты.

"Мы понимаем, что именно молодежь, которая еще учится, наиболее уязвима при рождении ребенка. Поэтому предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении родителям, которые обучаются на дневной форме, права на бесплатное питание детям до двух лет жизни. Еще одна возможная мера - освобождение от платы за обучение родителей, если ребенок родился в период обучения", - рассказала министр.

"Забота о молодой семье - это общее дело правительства, нанимателей и профсоюзов, поскольку все мы заинтересованы в том, чтобы белорусы как нация развивались в последующих поколениях", - резюмировала Ирина Костевич.

Источник: БЕЛТА.