Богатырева: изменения в целевой подготовке позволят эффективнее решать вопросы закрепления кадров

1 февраля 2022, 8:16

Изменения в Кодексе об образовании, которые касаются целевой подготовки, позволят эффективнее решать вопросы закрепления кадров на местах. Такое мнение, комментируя обновленный Кодекс об образовании, высказала ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева.

Изменения статей Кодекса об образовании направлены на нормативное закрепление уже устоявшихся и апробированных жизнью ситуаций: например, дистанционной формы получения образования, целевой подготовки, системы зачетных единиц. Введенные нормы продиктованы временем.

"Очень отрадно видеть изменения, касающиеся целевой подготовки специалистов. Нехватка кадров особо ощутима в регионах, не исключение и наша Витебщина. Убеждена, что грамотное использование нормы, предусматривающей расширение сферы применения целевой подготовки, которая будет распространяться не только на определенные населенные пункты (чернобыльские, сельские регионы, города с населением до 20 тыс.), но и все остальные, вне зависимости от расположения, позволит более эффективно решать вопросы закрепления кадров на местах", - отметила Валентина Богатырева.

По ее мнению, не менее значимы преобразования, внесенные в правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. "Как ректор университета, в структуре которого есть колледжи, положительно оцениваю изменения по приему без вступительных испытаний в университет лиц, получивших среднее специальное образование по педагогическим специальностям при поступлении в заочной форме на специальности соответствующего профиля. Ведь выпускники наших колледжей спустя годы должны были сдавать испытания для продолжения обучения по своей же специальности, тогда как выпускники профильных классов педагогической направленности, успешно изучившие только факультативный курс "Введение в педагогическую профессию", имеют льготу при поступлении (устное собеседование)", - сказала собеседница.

Ректор обратила внимание, что в условиях нехватки кадров среднего звена важнейшим изменением стало поступление в учреждения среднего специального образования по конкурсу аттестатов без сдачи ЦТ. Самая наболевшая проблема - прогрессирующий отток абитуриентов в страны ближнего зарубежья. Этот вопрос отчасти может быть решен введением механизма университетских олимпиад. В результате чего их победители (дипломы I, II, III степени), в соответствии с перечнем вузов и специальностей, квотой, устанавливаемыми Министерством образования, в учебном году при поступлении в эти университеты зачисляются без испытаний.

Источник: БЕЛТА.