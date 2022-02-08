МНС: число организаций с риском выплаты зарплаты в конвертах сократилось более чем в 2 раза

10 февраля 2022, 8:37

Число коммерческих организаций с риском выплаты зарплаты в конвертах сократилось более чем в 2 раза, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

"При контроле за своевременным исполнением плательщиками обязательств в зоне особого внимания налоговых органов находятся вопросы полноты и своевременности перечисления подоходного налога, удержанного с доходов работников. За последние годы наметилась тенденция уменьшения уровня задолженности налоговых агентов по подоходному налогу. На 1 января текущего года она составила Br8,6 млн, снизившись за год на 8,5%", - рассказали в МНС.

Как отметили в министерстве, предотвращение выплат зарплаты в конвертах - это многоплановая задача, и для ее решения налоговые органы используют различные формы и методы работы. В 2021 году они опробовали новую форму воздействия на организации, имеющие риски выплаты заработной платы в конвертах, - направление информационных писем. Основной посыл такого письма - информировать плательщика, что он находится в зоне особого внимания налоговых органов, и побудить его к осознанию и добровольному изменению своего налогового поведения.

Такие информационные письма были направлены более чем 20 тыс. коммерческих организаций, имеющих риски выплаты заработной платы в конвертах. Четверть из них (25,5%, или более 5 тыс. плательщиков) в 2021 году обеспечили рост заработной платы.

"Проводимая налоговыми органами информационно-разъяснительная и контрольно-аналитическая работа позволила за два года сократить количество коммерческих организаций, имеющих риски выплаты заработной платы в конвертах, более чем в 2 раза - с 32,9 тыс. на 1 января 2020 года до 15,2 тыс. на 1 октября 2021 года. Эффективное администрирование подоходного налога обеспечило дополнительные поступления в размере Br120 млн", - обратили внимание в МНС.

В 2021 году по результатам работы по выявлению и пресечению фактов выплаты заработной платы в конвертах в рамках камерального контроля и мониторингов добровольно выплачено в бюджет Br13,4 млн подоходного налога. По итогам проверок предъявлено к уплате Br8,7 млн. Кроме того, выявлено Br5,6 млн подоходного налога, удержанного, но не перечисленного в бюджет. По результатам проверок, в ходе которых установлены факты выплаты заработной платы в конвертах, возбуждено 20 уголовных дел.

Источник: БЕЛТА.