Костевич рассказала об изменениях в Трудовой кодекс

14 февраля 2022, 18:58

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала СТВ рассказала об изменениях в Трудовой кодекс Беларуси.

Ирина Костевич отметила, что в 2021 году Минтруда вело мониторинг четырех норм Трудового кодекса, изучало, как они работают. "В первую очередь, это дистанционная работа. В начале 2020 года пришел ковид, и эта новая форма помогла оперативно перестроить работу. Мы отобрали пул организаций и провели мониторинг - в среднем 38% из них перешли на дистанционную форму. Если же говорить об IT-секторе - там 100% перешли на удаленку", - сообщила она.

Второе направление - перевод к другому нанимателю либо на другую работу в течение не более 6 месяцев. "Каждая четвертая организация переводила сотрудника на другую работу внутри своей организации (например, человек заболел - надо было быстро перестроить производственный процесс). Переводы к другому нанимателю использовали буквально 5% организаций (в частности, активно воспользовалась этой нормой сфера здравоохранения)", - рассказала министр.

Третье - отцовский отпуск. "Но это не тот отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Это еще одна разновидность социального отпуска. Нам очень хотелось усилить роль отца в воспитании ребенка. В первые полгода папа имеет право взять данный отпуск (14 дней). Однако не все наниматели пошли на оплачиваемый отпуск. Мы увидели, что из обследуемых организаций, только 9% применяли эту норму. Для себя мы задачу поставили - работать с нанимателями и профсоюзами в рамках социального партнерства по данному вопросу", - отметила Ирина Костевич.

И четвертое направление - контрактная форма найма. "Проанализировав, мы увидели, что ряд нанимателей очень часто заключают контракты с сотрудниками только на один год. Это нас беспокоит. В частности, придя к такому нанимателю, не будет уверенности у работника, а также не будет стабильности в коллективе. Поэтому, отработав эту норму в рамках социального партнерства с нанимателями и профсоюзами, были внесены некоторые изменения. Мы видим хороший результат. Краткосрочная годичные контракты сократились где-то в 1,7 раза, а на три и более лет выросли почти в два раза", - подчеркнула она.

Что касается норм Трудового кодекса, в которые в ближайшее время будут внесены изменения, министр отметила: "Со стороны нанимателей есть потребность сделать такой комбинированный вид работы, когда можно сочетать дистанционную работу и работу в офисе. Это очень востребовано, поэтому эта норма внесена в новый проект Трудового кодекса", - поделилась Ирина Костевич.

Также она рассказала, что многодетные семьи и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, раз в неделю имеют право взять один свободный от работы день, оплачиваемый в размере среднего заработка. "Мы устанавливаем право выбора - либо один свободный от работы, оплачиваемый день раз в неделю либо же каждый рабочий день будет сокращен на один час", - отметила министр.

Кроме того, изменения коснутся работы в особых условиях труда. "Сегодня предоставляется молоко как компенсация для оздоровления человека. Мы услышали нанимателей и работников - не каждому подходит молоко. Поэтому эту норму сделаем более гибкой - молоко заменим денежной выплатой, но это будет исключительно по заявлению работника", - сказала она.

Еще одно нововведение касается введения оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. "С разной периодичностью в зависимости от возраста человека будут устанавливаться нормы прохождения диспансеризации. Если человек принимает решение пройти диспансеризацию, то наниматель обязан предоставить ему свободный от работы день. И этот день будет оплачиваемым. Это право будет предоставляться по заявлению сотрудника, которое должно быть согласовано с нанимателем. Также человек должен будет предоставить документ о том, что он прошел диспансеризацию", - подытожила Ирина Костевич.

Сейчас ведется активная работа по этим новациям. Заработать они могут уже в 2023 году.

Источник: БЕЛТА.