Людмила Кананович: Какие изменения ожидают Трудовой кодекс?

13 июля 2022, 14:08

Депутаты продолжают работу над законопроектом "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений". Он готовится к рассмотрению в первом чтении на осенней сессии. О новациях законопроекта рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по труду и социальным вопросам Людмила Кананович.

Внесение изменений в Трудовой кодекс обусловлено необходимостью совершенствования его норм с учетом практики применения. Проект закона "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" направлен на комплексную корректировку кодекса в части закрепления ряда гарантий для работников.

"В частности, закрепляется возможность использования в трудовых отношениях аналогов собственноручной подписи (ЭЦП и иных) наряду с собственноручной подписью. Одновременно вносятся корректировки в ряд статей Трудового кодекса, что позволит в отдельных случаях отказаться от бумажного документооборота. Например, при ознакомлении работников с приказами (распоряжениями) о временном переводе, с локальными правовыми актами, с изменениями в трудовых обязанностях работника и в некоторых других случаях, когда возникновение, изменение, прекращение правоотношений может быть беспрепятственно оформлено и подтверждено в течение установленного срока без обязательного использования собственноручной подписи. Также устанавливается общий подход к вопросу периодичности выплаты заработной платы работнику, независимо от вида заключенного с ним трудового договора. Так, предлагается внести изменения, которые направлены на то, чтобы выплата заработной платы производилась не реже двух раз в месяц, в том числе работникам, с которыми заключены контракты", - рассказала Людмила Кананович.

Трудовой кодекс дополняется новой статьей, устанавливающей гарантии для работников при прохождении диспансеризации. "В частности, предполагается, что работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации на один день один раз в три года с сохранением среднего заработка по месту работы. При этом работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации будут освобождаться от работы с сохранением среднего заработка по месту работы на один день один раз в год. Работники, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до достижения такого возраста, при прохождении диспансеризации будут освобождаться от работы на два дня один раз в год с сохранением среднего заработка по месту работы, - отметила депутат. - Работники будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации в согласованный с нанимателем день на основании их письменного заявления и будут обязаны предоставлять нанимателю документы, подтверждающие прохождение ими диспансеризации".

Закрепляются положения о предоставлении отпусков по семейно-бытовым причинам (по случаю свадьбы, похорон, рождения ребенка) с сохранением заработной платы. "В этой связи в целях сохранения гарантий работников предлагается в статье 190 Трудового кодекса закрепить норму о возможности предоставления работникам на основании коллективного договора, иных локальных правовых актов не более трех календарных дней с сохранением среднего заработка в случаях рождения ребенка, регистрации заключения брака, смерти близких родственников (членов семьи), иных уважительных причин. При этом закрепляются нормы, согласно которым оплачиваемый отпуск работникам бюджетных организаций будет предоставляться в пределах средств, предусмотренных в соответствии с законодательством на оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год. Предусматривается для закрепления целый ряд нововведений, касающихся обеспечения баланса интересов нанимателя и работника при реализации права на обучение работникам, совмещающим работу с обучением", - дополнила Людмила Кананович.

Республиканской ассоциацией предприятий промышленности (БелАПП) поддержано также предложение законодателей о закреплении норм, предусматривающих замену выдачи молока или равноценных пищевых продуктов денежной компенсацией. Так как для значительного количества работников существуют определенные противопоказания употребления молока.

"Хотелось бы отметить, что работа над законопроектом продолжается. Но уже сейчас очевидна его социальная направленность и учет интересов нанимателей и работников", - подчеркнула депутат.

Источник: БЕЛТА.